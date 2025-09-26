Hafta sonu yağış var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hafta sonunun yağışsız ve serin geçeceğini açıkladı. Çelik, bölgelerimiz ve 3 büyük şehirde beklenen sıcaklıklara ilişkin bilgi de verdi. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SICAKLIK BİRAZ DAHA DÜŞÜYOR
AA'da yer alan habere göre Çelik, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklarda az da olsa düşüş yaşanacağını belirterek, özellikle kuzey bölgelerde sıcakların yer yer mevsim normallerinin biraz altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini söyledi.
ALANSAL VE AZ YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Yağışların ise hafta sonunda alansal olarak az görüleceğini aktaran Çelik, sadece Marmara'nın doğusunda ve Doğu Karadeniz'de yağış beklendiğini belirtti. Çelik, pazar günü Antalya çevrelerinde ise kısa süreli bir yağış geçişi görüleceği bilgisini verdi.
PAZARTESİ VE SALI YAĞIŞ BEKLENİYOR
Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.
İÇ KESİMLERDE SICAKLIK 5 DERECEYE DÜŞÜYOR
Sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyleyen Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu aktardı. Çelik, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü bildirdi.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SICAKLIKLAR
Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.
RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Çelik, Marmara Bölgesi'nin genelinde ve Kuzey Ege'de etkisini sürdüren rüzgarın ise pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceğini kaydetti.
26 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU