Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılarda gol 23. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Süper Lig'de 7'de 7 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü ve puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanyaspor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak. GALATASARAY'DA SAKATLIK Galatasaray'da Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşadı. Torreira, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Sarı-kırmızılılarda Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.

LİGDE 15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

LİGDE SON 8 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

JOAO PEREIRA 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de en son RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang ve Ogundu 11'i ile çıktı. Alanyaspor'un yedek kulübesinde Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana yer aldı. Pereira, ligin 6. haftasında RAMS Başakşehir maçının ilk 11'de yer verdiği Viana, Hagi, Enes Keskin ve Duarte'nin yerine Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir ve Hwang'ı tercih etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı. 21. dakikada Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği topa arka direkte Sara kafayla vurdu. Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere çıkardı. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu: 0-1 27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topu, Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunda, Uğurcan Çakır topu çıkardı. 37. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya, rakip ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen ve Hwang'ın tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 58. dakikada İbrahim Kaya, orta alanda aldığı topla ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çıkardığı top, Yusuf Özdemir önüne düştü. Bu futbolcunun köşeden şutunda, Uğurcan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çıkardı. 66. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu Sane'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ellerinde kaldı. 74. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mounie'nin arkaya attığı pasta Ogundu kaleciyle karşı karşıya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 84. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir, meşin yuvarlakla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı. 89. dakikada Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Duarte, Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti. 90+4. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.