        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den dev Boeing siparişi: 225 adet uçak satın almak için anlaştı - İş-Yaşam Haberleri

        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı

        Türk Hava Yolları (THY), Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi. Siparişler 2029 ile 2034 yılları arasında teslim edilecek. Öte yandan THY ayrıca 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeler yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 08:21 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:16
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50’si kesin, 25’i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi.

        THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

        150 ADET 737MAX İÇİN SONA YAKLAŞILDI

        THY ayrıca 100’ü kesin, 50’si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamladı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde siparişin verileceği açıklandı.

        Açıklamanın devamında THY, ilgili siparişlerin devreye girmesiyle birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Bu dönüşümle birlikte şirketin operasyonel verimliliğinin artması ve yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

