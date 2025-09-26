Habertürk
        Elinde oyuncağı vardı! Zehirlenerek ölen 2 kardeşin son görüntüsü | SON DAKİKA HABERİ

        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!

        İstanbul Eyüpsultan'da, akşam yemeğinde ailece yedikleri salçalı makarna ve tavuğun ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia'nın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Melisa'nın pusetinin içinde kucağında oyuncağıyla hastaneye girdiği görüntü yürekleri yaktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 07:58 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:31
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        İstanbul'da olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı.

        ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        DHA'daki habere göre hastaneye götürülen aileden anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIRLAŞTI

        Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü.

        İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

        Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        SON GÖRÜNTÜLER...

        Ailenin hastaneye giriş anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde annenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiği, çocukların anneanne ve babanın kucağında içeri girdiği, ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar yer aldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Melisa'nın pusetinin içinde kucağında oyuncağıyla hastaneye girdiği görüntü yürekleri yaktı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Birkent ailesinin son akşam yemeklerinde, salçalı makarna ile tavuk yedikleri öğrenilmişti.

