"Şeker çocuklarda büyüme geriliğine sebep olabilir" uyarısı!

Gamsızkan, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle çocuk gelişimde aşırı şeker tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtti.

Büyüme çağındaki çocuklar için meyve, sebze ve sütte bulunan şekerin enerji sağlaması açısından gerekli olduğunu ancak serbest şeker halinin aşırı tüketilmesinin sağlık sorunlarına yol açtığına işaret eden Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan, araştırmaların serbest şekerin günlük kalori alımını da attırdığına işaret etti.

REKLAM advertisement1

"BÜYÜME GERİLİĞİNE SEBEP OLABİLİR"

Serbest şekerlerin yiyeceklere ve içeceklere üretim esnasında eklenen monosakkarit ve disakkaritler ile bal, şurup, meyve suları ve meyve suyu konsantrelerinde doğal olarak bulunan şekerleri içerdiği bilgisini veren Doç. Dr. Gamsızkan, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı bu konuda son yapılan çalışmaları paylaşmakta ve özellikle şekerle tatlandırma yoluyla tüketilen serbest şekerin kişi farkına varmadan toplam enerji tüketimini artırdığına ve besin öğesi yönünden daha yeterli kaloriler içeren gıdaların tüketimini azaltabileceğine vurgu yapmaktadır. Belki bu durum erişkin yaşta bir insanda yetersiz beslenmeye sebep olmaz fakat gelişmekte olan çocuklarda kaliteli besin alımını engeller. Dolayısıyla çocuklarda büyüme geriliği sebebi olabilir. Her yerde çok kolay ulaşılabilen şekerli içeceklerin tüketimi konusunda hem anne babalar hem de eğitimciler çocuklara yönlendirici olmalıdır."

ŞEKER BAĞIMLILIK YAPIYOR Şeker tüketiminin bağımlılık yapıcı etkisi olduğunu da dikkati çeken Doç. Dr. Gamsızkan, şekerin insandaki ödül sistemini aktiflediğini ve kolaylıkla normal tüketim seviyelerinin üzerine çıkabildiğini kaydetti. Gamsızkan, "Şeker, hem enerji içeriği hem de tadı nedeniyle beynimizdeki ödül sistemini tetikleyen lezzetli bir besindir ve yiyecek bağımlılığına neden olan işlenmiş besinlerin içinde yoğun olarak kullanılmaktadır. İşlenmiş besinlerin çok tüketilmesine rağmen doyma hissinin oluşmaması bu bağımlılık seviyesiyle ilişkilidir" ifadesini kullandı.