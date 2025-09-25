Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!

        İstanbul'da, 4 yaşındaki Alparslan Birkent ve 2 yaşındaki kız kardeşi Melisa Rabia Birkent, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş, hayatını kaybetti. Aileyi yasa boğun 2 kardeş, Arnavutköy'de toprağa verildi. Ailenin son akşam yemeğinde salçalı makarnanın yanında yediği tavuk, zehirlenme şüphesini akıllara getirdi

        Giriş: 25.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da yürekleri yakan olay, 22 Eylül’de Eyüpsultan Topçular Mahallesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) Birkent, yedikleri ileri sürülen makarna ve tavuk yemeğinin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ TEDAVİYE ALINDI

        Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

        ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

        Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları ağırlaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        POLİSE "GIDA ZEHİRLENMESİ" İHBARI

        Olay, 23 Eylül Salı günü saat 12.04 sıralarında polise bildirildi. Polise adli vaka olarak bildirilen ihbarda, "gıda zehirlenmesi"nin yaşandığını belirtilerek, "4 yaşında çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti annesinin de durumu iyi değil der; acil ekip talep eder" şeklinde bilgi gelmesiyle polis ekipleri hızla hastaneye gitti.

        İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

        Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy’de bulunan Boğazköy Köy içi Mezarlığına defnedildi.

        OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

        Olayla ilgili yapılan çalışmada, ailenin akşam yemeğinde evde salçalı makarna ile tavuk yemeği yedikleri öğrenildi. Devam eden soruşturma sürerken, çocukların kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa