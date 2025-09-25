2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!

İstanbul'da yürekleri yakan olay, 22 Eylül’de Eyüpsultan Topçular Mahallesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) Birkent, yedikleri ileri sürülen makarna ve tavuk yemeğinin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ TEDAVİYE ALINDI

Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları ağırlaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİSE "GIDA ZEHİRLENMESİ" İHBARI

Olay, 23 Eylül Salı günü saat 12.04 sıralarında polise bildirildi. Polise adli vaka olarak bildirilen ihbarda, "gıda zehirlenmesi"nin yaşandığını belirtilerek, "4 yaşında çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti annesinin de durumu iyi değil der; acil ekip talep eder" şeklinde bilgi gelmesiyle polis ekipleri hızla hastaneye gitti.

İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy’de bulunan Boğazköy Köy içi Mezarlığına defnedildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR Olayla ilgili yapılan çalışmada, ailenin akşam yemeğinde evde salçalı makarna ile tavuk yemeği yedikleri öğrenildi. Devam eden soruşturma sürerken, çocukların kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.