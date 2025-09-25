Portekizli hakemler Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet etti!

HAKEME 'KİŞİLİKSİZ' DEMİŞTİ

Mourinho, 1-1 sona eren Rio Ave karşılaşmasının ardından "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliksizdi." ifadelerini kullanmıştı.