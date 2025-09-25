Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, gerek takımın dinamosu olması gerekse jeneriklik goller atmasıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Galatasaray'da oynadığı 3 sezonda, 3 şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki Lucas Torreira, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra ünlü oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla da gündeme geldi.

Lucas Torreira, Türkiye sevgisini zaman zaman sözleriyle dile getiriyor. Torreira, Türkiye sevgini bu kez vücuduyla gözler önüne serdi.

Lucas Torreira, geçtiğimiz yıl göğsünün alt kısmına "Seni çok seviyorum" yazısıyla birlikte kalp ve Türk bayrağı dövmesi yaptırdı. Torreira'nın dövmesi, yine gündeme gelirken sosyal medyada; Türk vatandaşlığı verilmeli" merkezli birçok yorumda bulunuldu.