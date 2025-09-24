Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sivas'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 22:39 Güncelleme: 25.09.2025 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza saat 19.30 sıralarında Doğanşar ilçesi Karkın köyünde meydana geldi.

        Doğanşar ilçesinden Karkın köyüne giden Mehmet İncir (70) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        KAZA 4 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

        Sivas Doğanşar’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, olaydan yaklaşık 4 saat sonra fark edildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede Mehmet İncir’in saat 15.00 sıralarında beraberinde Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan ile Doğanşar Devlet Hastanesi'nden ilçeye bağlı Karkın köyüne dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Yaklaşık 30 dakikalık mesafeye rağmen yakınları 4 kişiden haber alamadı. Yapılan aramalara rağmen telefonların açılmamasından da endişelenen yakınları köy ile hastane arasındaki güzergahı kontrol etmeye çıktı. Kaza bölgesine geldiklerinde lastik izlerinin uçurumu göstermesi üzerine yapılan incelemede otomobilin yaklaşık 400 metreden yuvarlandığı anlaşıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Kazayla ilgili Sivas Valiliğinden de açıklama yapıldı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.49 sıralarında, Doğanşar ilçesi Karkın Köyü Karacakaya mevkisinde tek taraflı ve ölümlü trafik kazasının ortaya çıktığı belirtilerek, “Söz konusu kazada, otomobil sürücüsü M.İ. (70) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yamaçtan dere yatağına düşmüştür. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin hemen ardından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan sürücü M.İ. ile yolcular H.K., A.K. ve A.A. isimli toplam 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde devam etmektedir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        CENAZELER 400 METREDEN ÇIKARILDI

        Kaza sonrası hayatlarını kaybeden sürücü Mehmet İncir ile Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan'ın cenazeleri AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından, yaklaşık 400 metrelik uçurumdan, halatlara bağlanan sedyeler yardımıyla çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #sivas
        #sivas haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü!
        Anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Habertürk Anasayfa