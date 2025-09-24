Avrupalı dev sigorta yatırımı için geliyor

Uzun süredir yabancı yatırımcıların ilgi alanından çıkan sigortacılıkta yeni bir heyecan yaşanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yönlendirilen büyük bir Avrupalı sigorta devi ile Türkiye'ye yatırım yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Menteş, "Yeni kuruluş için geleceklerini söylediler. Çok büyük bir yatırımcı. Halka açık bir grup ülkesinde. Dünyada da global bir grup. Yani sigorta sektöründe yabancı ilgisi var. Bunun daha da artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensupları ile bir araya gelen Menteş ilerleyen dönemlerde Avrupalı sigorta şirketlerinin Türkiye'ye ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini söyledi. Menteş, yerli yatırımcılardan da bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcıların olduğunu ancak bu grupların bir çoğunu sermaye açısından yetersiz bulduklarını anlattı.

Menteş, sektördeki yabancıların payının arttığına veya azaldığına dair spekülasyonlar yapıldığını ifade ederek, "Yabancılar kaçmıyor da sektörü de ele geçirmiyorlar. 2021-2025 üretim esaslı dağılımda tam olarak payı yüzde 50. Aktifteki payı da 2021'de yaklaşık yüzde 45'miş, şu anda yüzde 44 seviyelerinde. Birkaç tane yabancı şirketin pazardan çekilmiş olması üretim ve aktif tarafı itibarıyla sektörümüzü etkilemedi" dedi.

TRAFİK SİGORTASINDA ZARAR YOK Menteş ayrıca finansal gelirin dikkatlice dağıtılması ve çapraz satışların da dikkate alınması halinde sigorta şirketlerinin zararda gibi göründüğü trafik alanında aslında zararlarının olmadığına işaret etti. Menteş, trafik sigortasında birçok faktör bulunduğunu, hepsini sisteme dahil edildiğinde bahsedilen zarar konusunun bulunmadığını anlattı. Davut Menteş, sektördeki düzenlemelere ve uygulanan referanslara ilişkin bilgiler vererek, "Bir kez daha altını çizeyim. Sektörümüz risk yönetimi ve şirketlerimizin sermaye yeterliliği açısından hiç olmadığı kadar güvenli bir ortamda. Son 5 yıl itibarıyla sermaye yeterliliği, likidite ve benzeri konularda en güvenli döneme girmiş bulunuyor. Daha da iyi olacağına inanıyoruz" dedi. 'TAHKİMDEN ÖNCE ARABULUCUYA KARŞIYIZ' Davut Menteş, Adalet Bakanlığının sigorta uyuşmazlıklarına yönelik yeni düzenleme hazırladığını, bu kapsamda sigortalı ile sigorta şirketinin tazminat konusunda anlaşamaması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurmadan önce zorunlu olarak arabuluculuk sistemine başvuracağını anlattı. Bu çalışma için kendilerinin daha önce görüş verdiğini ancak taslak çalışmada bu görüşlerinin yer bulmadığını kaydeden Menteş, sigorta uyuşmazlıklarının özel ve ihtisas gerektiren bir uyuşmazlık türü olduğu, nizada bulunan tarafların bilgi ve imkan anlamındaki hakimiyetinin önem arz ettiğini bildirdi. Menteş, uyuşmazlığın özü olan pazarlık veya uzlaşma yönteminin temelinde iskontonun bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekildeki bir arabulucunun nizami bir iskonto etme yöntemine döneceğiz zaman içinde, dolayısıyla gerçek zararın tazmini yönteminden uzaklaşılacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla tahkimden önce zorunlu arabuluculuğa karşıyız. İrade olarak bunu ihtilafa dönüştürmeden irade olarak çözümüne dair uzlaşma adımları tam bir serbestlik halindedir. İhtilafa dönüşmeden uzlaşma yoluyla çözülmesine destek veriyoruz." Menteş, zorunlu arabuluculukta anlaşma mecburiyetinin bulunmadığını, bir araya gelme zorunluluğunun olduğunu, anlaşma olmaması halinde burada ekstra masraf çıkacağını bildirdi. DEĞER KAYBI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA VAR Menteş, son yıllarda sigortalıların haklarının korunmasına ilişkin önemli adımlar attıklarını kaydederek, bunlardan bir tanesinin de değer kaybına yönelik olduğunu söyledi. "En çok ihtilafa sebebiyet veren değer kaybı hasarlarıyla ilgili ölçümleme yöntemini yeknesaklığa yönelik bir adımımız var." diyen Menteş, şöyle devam etti: "TOBB bünyesindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden bir iç düzenleme yapmasını, iç standart belirlemesini talep ettik. Böylelikle tahkimdeki sonuçla, başlangıçtaki sonucu birbirine yakınsayarak ihtilaf oluşmasını baştan önlemeye yönelik bir adımımız var. Geliştirme aşamasındayız. Yakında bunu uygulamaya alacağız ve inanıyoruz ki ilk belirlemeler ile son belirleme arasında yani tahkimin kararları arasındaki boşluk kapanmış olacak ve 'tahkime götürün daha fazlasını alırsınız anlayışı' azalacak. Böylelikle halihazırda belirli bir orana ulaşmış olan, yüzde 30'lar seviyesinde olduğunu biliyorum şu anda, bunu yüzde 10'un altına indirmek gibi bir amacımız var. Yakında bunu uygulamaya alacağız."

SİGORTACILIĞIN ÖZKAYNAK KARLILIĞI YÜZDE 50 SEDDK Başkanı Menteş, sigorta sektörünün büyüklüğüne ilişkin bilgiler vererek, yılın 7 ayında sektörün prim üretiminin 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 47 büyüyerek 700 milyar liraya yaklaştığını, özkaynak büyümesinin yüzde 56 seviyesinde gerçekleşerek 170 milyar liraya dayandığını söyledi. Sektörün aktif karlılığının yüzde 6, özkaynak karlılığının yüzde 50 seviyelerinde olduğunu dile getiren Menteş şu bilgileri verdi: "Bankalara nazaran hayli iyi durumda. Enflasyondan da arındırıldığında reel karlılık sağlıyor olması sebebiyle pozitif bir durum. Son 2-3 yıldır bankacılıktan pozitif ayrışan bir sektörümüz var. Likidite ve finansal kaldıraç tarafında da gayet iyiyiz. 1 seviyelerinde seyrediyor. Genel anlamda sigorta sektöründe işler iyiye gidiyor. En önemli kriterlerden birisi sermaye yeterliliktir finans sektöründe ki bu da tarihi zirvelerde şu anda. Onu da aktarmış olayım. Tabii ki her ne kadar ortalamalar tarihi zirvelerde olsa da biz en alttakilere bakmak zorundayız. En alt itibarıyla da çok anlamlı iyileşme var. İstediğimiz seviyelerin altında olan şirket sayısı çok az. Onlarda da iyileşme olacağını umut ediyoruz."

Menteş, tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) ilişkin soru üzerine, Menteş, "Çalışmalar devam ediyor. 2026'da ilk çeyrekte takvim biraz daha şekillenmiş olur. Bunun yürürlüğü için belki 2026'ın sonu veya ikinci yarısı diyebiliriz" diye konuştu.