İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül’de oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti.

CHP İSTANBUL’UN OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİN DURDURULMASI İSTENDİ

Süreç devam ederken CHP İstanbul bugün olağanüstü kongreye gitti. Özgür Çelik de aday oldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi karşı hamle olarak İstanbul Valiliği’ne yazı göndererek verdiği ara kararı hatırlattı.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na seçimin durdurulması talepli yazı yazdı. Mahkeme yazısında, ara kararın hala güncel olduğunu ve henüz istinaf sürecinin başlamadığını belirterek, “Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.

CHP: DEVAM EDECEĞİZ CHP İl yönetimi ise Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının geçerli olduğunu belirterek olağanüstü kongreye devam kararı aldı. Kararın tebliği için de kongrenin yapıldığı salona bir heyetin gittiği öğrenildi. YSK'DAN DEVAM KARARI Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 13.30'da CHP İstanbul Kongresi'ni görüşmek için toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2025/302-315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda, başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" ifadelerini kullandı. SAAT 11.00'DE BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre de CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi saat 11.00de başladı; delege ve üyeler saat 09.00'dan itibaren salona gelmeye başladı. Saatler öncesinden kongrenin yapılacağı Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kongrede tek aday olarak yarışacak olan saat 11.25'te salona giren Özgür Çelik delege ve üyeler tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından CHP'nin TBMM Grupbaşkanvekili İstanbul il delegesi Gökhan Günaydın kürsüye gelerek kongrenin açılışını yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günaydın yeterli çoğunluğun olduğunu söyleyerek "Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi açıyorum. Hayırlı olsun" dedi. Divan üyelerinin yerlerini almasının ardından kongre başladı.Kürsünün kurulduğu alanda yakın zamanda hayatını kaybeden CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ile tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Aykut Erdoğdu, Baki Aydöner, Hasan Mutlu, İnan Güney, Özgür Kabadayı, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Ahmet Özer ile Rıza Akpolat’ın fotoğrafları konuldu. Kongrenin Divan Başkanı ise oylama sonucu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek oldu. KONGREDE GERGİNLİK İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ara kararı iletti. Kongrenin devam ettiği Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne gelen heyet, alınan kararı CHP yönetimine bildirdi. Salonun önünde gerginlik yaşandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda, davacı Özlem Erkan ile davalılar CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında mahkemede görülmekte olan dernek genel kurulu kararlarının iptali istemli genel kurul kararının iptali davası olduğu bilgisini aktardı. Yazıda, mahkemede davası görülmekte olan ve 2 Eylül'de verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

CHP'nin Olağanüstü İl Kongresi Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde saat 11.00 de başladı. Kongre salonunda konuşmalar sürerken 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar, gelen heyet tarafından CHP yönetimine bildirdi. Tutanak tutulduğu sırada heyet ile CHP'liler arasında gerginlikler yaşandı.