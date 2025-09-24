Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'de hedef Liverpool maçı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!

        Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Osimhen'in bu maçta süre alması; Liverpool maçında ise ilk 11'de olması hedefleniyor

        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:29
        • 1

          Süper Lig’de Konyaspor’u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, gözünü Alanyaspor deplasmanına çevirdi.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, cuma günü oynanacak mücadele için hiç vakit kaybetmeden Florya’da hazırlıklara başladı.

        • 3

          Konyaspor müsabakasında forma giyen futbolcular dinlenme günlerinde de Kemerburgaz'a geldi; rejenerasyon yaparak takımın antrenmanını izledi.

        • 4

          Okan Buruk’un yönetiminde önce ısınma ve pas organizasyonları yaptı, ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.

        • 5

          Öte yandan sakatlığı nedeniyle son haftalarda sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in dönüş tarihi de belli oluyor.

        • 6

          LIVERPOOL'A ODAKLANDI

          Özellikle Frankfurt'ta eksikliği hissedilen Nijeryalı yıldız Liverpool müsabakasına kenetlenmiş durumda.

        • 7

          Bugün kendisini deneyecek olan Osimhen'in ağrılarının azalması durumunda Alanya'ya götürülmesi planlanıyor.

        • 8

          Cuma günü Alanyaspor deplasmanında az da olsa bir süre verilmesi beklenen Osimhen'in sahalara esas dönüşü için Liverpool maçı hedefleniyor.

