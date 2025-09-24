Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
AZ BULUTLU VE GÜNEŞLİ BİR GÜN
Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 28, Az bulutlu
KOCAELİ: 29, Az bulutlu
ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 35, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 31, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık
KONYA: 29, Az bulutlu ve açık
BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 23, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 24, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN: 26, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 29, Az bulutlu
VAN: 21, Az bulutlu
ŞANLIRFA: 34, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 33, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık