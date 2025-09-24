Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

AZ BULUTLU VE GÜNEŞLİ BİR GÜN

Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 28, Az bulutlu

KOCAELİ: 29, Az bulutlu

ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu

KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık HATAY: 35, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 31, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık KONYA: 29, Az bulutlu ve açık BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 23, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 24, Parçalı ve az bulutlu ARTVİN: 26, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 29, Az bulutlu VAN: 21, Az bulutlu ŞANLIRFA: 34, Az bulutlu DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 33, Az bulutlu ve açık MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık