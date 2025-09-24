Habertürk
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak

        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 07:02 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:15
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

        AZ BULUTLU VE GÜNEŞLİ BİR GÜN

        Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 28, Az bulutlu

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu

        ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 35, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 31, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 29, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 23, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 29, Az bulutlu

        VAN: 21, Az bulutlu

        ŞANLIRFA: 34, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 33, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık

        Habertürk Anasayfa