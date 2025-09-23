Arda Kardeşler'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki: Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla bordo-mavililerin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkisini çeken hakem Arda Kardeşler, pozisyonun ve sonrasında gelişen olayların perde arkasını HT Spor canlı yayınında anlattı.

HT Spor'da yayınlanan 'Futbol X' programına telefonla bağlanan Kardeşler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sitemde bulundu.

"TFF BAŞKANI KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Arda Kardeşler, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." ifadelerini kullandı.

"BAHSEDİLEN 'PLANLI EYLEM' NEDİR?"

Pozisyonda verdiği kararın hatalı olduğunu kabul eden Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi... Beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir, açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." dedi.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz cumartesi günü oynanan ve 1-1 biten Trabzonspor-Gaziantep maçından sonra yaptığı açıklamada hakem Arda Kardeşler için sert ifadeler kullanmıştı. Hacıosmanoğlu şunları söylemişti: “Ben 59 yaşındayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil, planlı eylem. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır. Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek.”