İthal otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinde önemli değişikliklere gidildi.

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler dışındaki menşeli araçlar için geçerli olacak düzenlemeyle, farklı motor tiplerine göre ilave mali yükümlülükler yeniden belirlendi.

İşte bu düzenleme otomotiv sektöründe bir anda gündemin en üst sırasına yerleşti.

Konuya ilişkin Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Türkiye’ye gelen araçların yaklaşık yüzde 80’inin ithal olduğunu vurguladı.

Erkoç, "Alınan her karar doğrudan iç pazara yansıyor. Çin ve Amerika’dan gelen araçlarda gümrük vergilerinin düşmesi sıfır araç fiyatlarında gerilemeyi beraberinde getirecek. Bu da ikinci el piyasasını etkileyecek. Ancak bazı ülkelerden ithal edilen araçlarda yeni oranlarla birlikte fiyat artışı yaşanacak. Bu durum sektörde belirsizlik oluşturuyor" dedi.

'DÜZENLEMELERİN ÖNCEDEN DUYURULMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Otomotiv sektörünün siparişlerini en az 1-2 ay önceden verdiğine de dikkat çeken Erkoç, yürürlük tarihine çok kısa süre kala yapılan değişikliklerin, distribütör ve ithalatçılar için ciddi riskler doğurduğunu vurguladı.

Sipariş edilen araçların sözleşmeleri gereği alınmaması halinde cezai yaptırımlar ve itibar kayıplarının gündeme gelebileceği uyarısında da bulunan Erkoç, "Bu nedenle düzenlemelerin sektör paydaşlarıyla istişare edilerek, önceden duyurulması çok önemli" görüşünü paylaştı. İKİNCİ EL FİYATLARINI DA ETKİLEMESİ BEKLENİYOR MASFED'den yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle Çin ve ABD’den gelen otomobillerin fiyatlarında düşüş, diğer bazı ülkelerden ithal edilen araçlarda ise artış bekleniyor. İthal otomobillerde yeni dönem Bu tablonun, önümüzdeki dönemde otomotiv piyasasında hem sıfır hem de ikinci el fiyatlarının yeniden şekillenmesine yol açacağı öngörülüyor. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme şu şekilde; • Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillere yüzde 25 veya araç başına en az 6 bin dolar, • Plug-in hibrit araçlara yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, • Elektrikli otomobillere ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek gümrük vergisi uygulanacak.