        Bazen eczacılar bile okuyamıyor... Doktorların yazılarını okumak neden bu kadar zor?

        Bazen eczacılar bile okuyamıyor... Doktorların yazılarını okumak neden bu kadar zor?

        Doktorların el yazısı, yıllardır hemşirelerden eczacılara kadar birçok sağlık çalışanının şikayet ettiği bir konu oldu. Çoğu hasta, reçeteyi eline aldığında ne yazdığını anlayamaz. Peki bu durum neden kaynaklanıyor ve bugün hala geçerliliğini koruyor mu?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:00
          “Doktor yazısı” denildiğinde akla ilk gelen şey, okunması neredeyse imkânsız karalamalar olur. Oysa bu alışkanlığın ardında hem tıp eğitiminin yoğun temposu hem de iş yükü bulunuyor. Günümüzdeyse elektronik reçete sistemleri bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırmaya başladı...

          DOKTOR YAZISI NEDEN OKUNMAZ?

          Tıp fakültesi öğrencileri, yıllarca sayfalar dolusu ders notu tutar. Hızlı yazma alışkanlığı, okunaklılığı ikinci plana iter.

          Meslek hayatına adım attıklarında da yoğun hasta trafiği, uzun nöbetler ve sürekli not alma ihtiyacı bu alışkanlığı pekiştirir. Sonuç: aceleyle yazılmış, birbirine karışan harfler ve anlaşılması güç reçeteler.

          2017’de yapılan bir araştırma, hemşirelerin yalnızca yüzde 82’sinin, eczacıların ise yüzde 75’inin doktorların el yazısıyla yazdığı talimatları doğru okuyabildiğini ortaya koydu. Bu oran, aslında ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya olunduğunu gösteriyor.

          ELEKTRONİK REÇETELERİN YÜKSELİŞİ

          Bugün ise tablo değişiyor. Sağlık sisteminde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte birçok doktor reçetelerini artık elektronik ortamda yazıyor. Hatta bazı bölgelerde bu yöntem yasal zorunluluk haline geldi. Elektronik reçeteler, hem hastaların hem de eczacıların işini kolaylaştırıyor.

          Dr. Goldstein, “Artık reçeteler geçmişe kıyasla çok daha okunaklı. Hata payı ciddi şekilde azaldı” diyerek bu dönüşümün önemini vurguluyor.

          DİJİTALİN DE RİSKLERİ VAR

          Yine de elektronik reçeteler kusursuz değil. Yanlışlıkla doz bilgisinde 30 yerine 300 yazmak gibi hatalar hala mümkün.

          Ayrıca bilgisayara her şeyi girmek, kağıda hızlıca karalamaktan daha uzun sürüyor. Yani hız ve güvenlik arasında hala bir denge arayışı sürüyor.

          KAĞITTAN EKRANA GEÇİŞ: SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ MÜ?

          Doktor yazısının okunmazlığı, yıllarca mizah konusu olsa da aslında ciddi bir hasta güvenliği sorunu. Elektronik reçetelerle birlikte bu tehlike büyük ölçüde ortadan kalktı.

          Gelecekte yapay zeka destekli sistemlerin devreye girmesiyle hem okunmaz yazıların hem de dijital hataların tarihe karışması bekleniyor.

          Kaynak: Medium, The Healthy

          Fotoğraf Kaynak: Shutterstock

