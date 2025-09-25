İsrail'e neden yaptırım yok?

Gazze’de soykırıma imza atan İsrail, dünyada yalnızlaştı; ancak UEFA ve FIFA’dan hâlâ yaptırım kararı gelmedi. Bu durum tepki çekerken, “UEFA ve FIFA İsrail’i neden koruyor?” sorusu bir kez daha gündeme geldi.

⚽️ FIFA ve UEFA, İsrail'e neden yaptırım uygulamıyor?



🎙️ İsrail'e yönelik protesto sesleri yükselmeye devam ederken, mevcut durum Bakış Açısı'nda ele alındı. pic.twitter.com/CTDrvo9sDA — HT Spor (@HTSpor) September 25, 2025

Savaş suçu işlediği defalarca kanıtlanan, binlerce masum sivilin ölümüne yol açan ve katliamı durdurmaya niyeti olmayan İsrail’e neden yaptırım uygulanmadığı sorgulanıyor. Soykırım sürerken tepkiler artıyor.

FIFA, UEFA, FIBA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi üst kurumların, sporun asıl amacını unuttuğu ve İsrail’in eylemlerini görmezden geldiği eleştirileri dile getiriliyor.

İşgalci İsrail’in Gazze soykırımı sırasında birçok Filistinli sporcuyu katletti. Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri de bu isimlerden biri. Es-Satri, Gazze Şeridi’nin güneyinde insani yardım almak için toplanan Filistinliler arasındaydı ve İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. “Filistinli Pele”nin ölümü hafızalardaki yerini korurken, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli sporcu sayısının 700’ü aştığı ifade ediliyor. REKLAM Öte yandan UEFA, Ukrayna’ya saldıran Rusya’yı tüm spor organizasyonlarından men etmişti. Vladimir Putin’in ülkesi, savaş sonrası hiçbir uluslararası spor organizasyonuna katılamadı. Men edilen Rus sporcu ve antrenörler farklı ülkelere giderek profesyonel kariyerlerine devam etti. Buna karşın spor yönetimlerinin İsrail’i neredeyse ödüllendirdiği, Gazze işgaline sessiz kaldığı yönündeki tepkiler sürüyor.

ÜLKELERDEN VE KULÜPLERDEN TEPKİ İspanya’dan bu konuyla ilgili güçlü bir çıkış geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ülkesinin İsrail’in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi için girişim başlattığını açıkladı ve “İsrail sahadaysa İspanya Dünya Kupası’nda olmayacak” diyerek net bir tavır ortaya koydu. Amsterdam’da da benzer bir adım atıldı. Amsterdam Belediye Meclisi, “işgal veya ırkçılığa katkıda bulunan” ülkelerden gelen spor kulüplerini şehirde istemediğini belirterek bir tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Buna göre, soykırıma imza atan İsrail’in temsilcileri şehre kabul edilmeyecek.

Yunanistan ekibi PAOK da Gazze’deki katliama sessiz kalmadı. UEFA Avrupa Ligi’nde PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesi ve sonrasında protesto sesleri yükseldi. Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan Yunan taraftarlar, “Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır” ve “İsrail’i boykot et” pankartlarıyla UEFA ve FIFA’ya mesaj verdi. UEFA ve FIFA ise İsrail’deki durumu “güvenlik endişesi” olarak tanımlıyor. İsrail’de oynanması gereken müsabakalar farklı ülkelerde yapılıyor. İşgalin başlangıcından bu yana hiçbir İsrail takımı men edilmedi ve yaptırıma maruz kalmadı. Türkiye’de taraftarlar ve sporcuların Gazze’ye destek eylemleri sürse de, federasyon ve kulüp düzeyinde istenilen ölçüde tepki gösterilip gösterilmediği tartışılıyor. İsrail’e “dur” demek için, tıpkı İspanya örneğinde olduğu gibi UEFA ve FIFA nezdinde daha net bir tavır sergilenmesi gerektiği vurgulanıyor.