        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Marmara için uyarı geldi! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 80 km'yi bulacak!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek olası olumsuzluklara karşı uyardı. Bu gece yarısı başlayacak olan, hızı 80 km'yi bulması beklenen fırtınanın cumartesi gününe kadar süreceği belirtildi. İşte sarı alarm verilen 11 kentimiz...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 15:54 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:54
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bu gece yarısından itibaren 27 Eylül Cumartesi gününe kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

        AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİNE DİKKAT

        DHA'daki habere göre açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        #istanbul
        #fırtına
