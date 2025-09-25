TFF VAR Direktörü Capela tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!

FENERBAHÇE'NİN BEKLEDİĞİ İKİ PENALTI

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında sarı lacivertlilerin son dakikada iki penaltı beklediği pozisyon...

TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira:

TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Bu sahada çok zor görülecek bir pozisyon hakem tarafından. Oyuncular topu almak için mücadele ediyor. Burada Fenerbahçeli oyuncunun etrafına kollar sarılmış. Her iki oyuncu da topun dışında, savunma oyuncusu iki kolunu sarmış durumda. Ancak burada arkadan siz itilirseniz ileri düşersiniz ama sarılma noktasında böyle düşmezsiniz. Bu çok açık ve bariz bir hata değil. VAR hatasında 3 şeye bakarız; etki, kanıt ve gerçeğe uygunluk. Kanıt ne, gerçeklik ne, sebep ne? Burada penaltı verse de tartışamazsınız, vermese de... Top orada değil. Hareketin sonunda öne doğru düşüyor. Doğal bir düşüş değil. Savunma oyuncusunun müdahalesi neticesinde bir düşüş değil.

Olası bir elle oynama var. İki oyuncu yakın bir aksiyon içerisindeler. Beklenmedik şekilde geliyor top. Savunma oyuncusunun vücudundan sekerek geliyor. Vücudunun esneme hareketi sonucu bu oluyor.

Burada önemli olan şey, topun vücuttan sekerek kola gelmesi. Çok yakın bir aksiyon bu. Beklenmedik bir top. Bir savunma oyuncusu olduğunuzu düşünün, aradaki mesafe uzaksa görürüm, yakınsa 1 metrenin altındaysa, oynamaya çalışıyor topla, kol zaten doğal pozisyonunda. Vücudun yakınında. Bu el değil. Açık bir penaltı değil bu. Bu gri bir pozisyon bile değil. Beyaza yakın bir pozisyon. Böyle bir durumda VAR müdahale etmez."