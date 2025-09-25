Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF VAR Direktörü Capela tartışmalı pozisyonları değerlendirdi! - Futbol Haberleri

        TFF VAR Direktörü Capela tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!

        TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve TFF VAR Direktörü Joao Capela, Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodundaki önemli pozisyonların değerlendirmesini yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 17:20 Güncelleme: 25.09.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve TFF VAR Direktörü Joao Capela, TRT Spor'a konuk oldukları canlı yayında 6 haftalık periyodundaki önemli pozisyonların değerlendirmesini yaptı.

        • 2

          YABANCI VAR AÇIKLAMASI!

          Yabancı VAR konusunda konuşan Vitor Melo, "Yunanistan'da geçirdiğim son sezonda 360 maçın 39'u yabancı hakem tarafından yönetildi. Sezonun sonunda benzer hatalar yapılmıştı yine. Yunan hakemler ile yabancı hakemler az çok aynı hatalar yapmıştı. Geçtiğimiz yılla kıyaslayalım; yabancı VAR hakemleri oldu Türkiye'de. Verimliliği önceki sezonlarla kıyaslarsanız benzer sonuçlar elde edersiniz. Vakit kaybediyoruz bir de, Türk hakemlerin deneyim kazanacağı maçlarda kazandıramamış oluyoruz yabancı VAR olduğu için." ifadelerini kullandı.

        • 3

          TRABZONSPOR'UN VERİLMEYEN AVANTAJI

          Trabzonspor - Gaziantep FK maçında Arda Kardeşler'in oyunu durdurması...

          TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira: "Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık. Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız. Disiplin uygulaması, sarı veya kırmızı kart var mı diye bakarsanız. Hakemin hatası var burada. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaad edici bir atak başlıyor burada. Burada hakem hatası var."

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN BEKLEDİĞİ İKİ PENALTI

          Fenerbahçe - Alanyaspor maçında sarı lacivertlilerin son dakikada iki penaltı beklediği pozisyon...

          TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira:

          TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Bu sahada çok zor görülecek bir pozisyon hakem tarafından. Oyuncular topu almak için mücadele ediyor. Burada Fenerbahçeli oyuncunun etrafına kollar sarılmış. Her iki oyuncu da topun dışında, savunma oyuncusu iki kolunu sarmış durumda. Ancak burada arkadan siz itilirseniz ileri düşersiniz ama sarılma noktasında böyle düşmezsiniz. Bu çok açık ve bariz bir hata değil. VAR hatasında 3 şeye bakarız; etki, kanıt ve gerçeğe uygunluk. Kanıt ne, gerçeklik ne, sebep ne? Burada penaltı verse de tartışamazsınız, vermese de... Top orada değil. Hareketin sonunda öne doğru düşüyor. Doğal bir düşüş değil. Savunma oyuncusunun müdahalesi neticesinde bir düşüş değil.

          Olası bir elle oynama var. İki oyuncu yakın bir aksiyon içerisindeler. Beklenmedik şekilde geliyor top. Savunma oyuncusunun vücudundan sekerek geliyor. Vücudunun esneme hareketi sonucu bu oluyor.

          Burada önemli olan şey, topun vücuttan sekerek kola gelmesi. Çok yakın bir aksiyon bu. Beklenmedik bir top. Bir savunma oyuncusu olduğunuzu düşünün, aradaki mesafe uzaksa görürüm, yakınsa 1 metrenin altındaysa, oynamaya çalışıyor topla, kol zaten doğal pozisyonunda. Vücudun yakınında. Bu el değil. Açık bir penaltı değil bu. Bu gri bir pozisyon bile değil. Beyaza yakın bir pozisyon. Böyle bir durumda VAR müdahale etmez."

        • 5

          "AYNI POZİSYON YOKTUR"

          TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Şunun altını çizmek istiyorum taraftarlar için. Aynı pozisyon diye bir pozisyon yoktur, benzer pozisyon vardır. Küçücük farklar işin rengini, kararı değiştirir. Bu çok zor bir şey. Yunanistan'da da oradaydı ben oradayken, bir pozisyona bakıyorsunuz farklı olabiliyor. Hakem, VAR yapmıyor diyorsunuz. Bundan uzak durmak lazım. VAR, bariz ve açık hata varsa çağırır, yoksa çağırmaz. Yeteri kadar açık bir durum yoksa o zaman müdahale etmez VAR. Dengeyi çok iyi kurmanız lazım. Açık şekilde ele almanız lazım. Birçok kriter var. Elle oynama pozisyonunda 15 farklı kriter var kural kitabında.

          Eğer hakem burada penaltı verse 'hakem yanlış penaltı verdi' diyemez VAR. Bu hakemin yorumudur. Hakeme aittir bu yorumu. El pozisyonu gri değil, beyaza yakın o pozisyon."

        • 6

          ONUACHU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

          Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı golün iptali...

          TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Burada kolun yüze gelmesi gibi bir durum var. Açık ve net bir kanıt var. Dikkatsiz bir müdahale var. Faulü yapan oyuncuyla, golü atan oyuncu aynı. Bu bizim için önemli burada. Burada yüze gelen teması görüyorsunuz. Tabii ki niyeti okuyamayız. Futbol niyeti oyunu değildir, gerçekler oyunudur. Ya fauldür ya değildir. Burada açık ve net bir kanıt var. Savunma oyuncusu burada topa dokundu diye de atak fazı bitmiş olmuyor. Dolayısıyla VAR'ın müdahalesi doğrudur.

          Yüze vuruyorsan bu fauldür. Hakem olarak biz hiçbir zaman oyuncunun boyuyla alakalı ele alınmaz. Kısa veya uzun olabilir, anlıyoruz. Pozisyonda Skriniar'ın kolları aşağıda, Onuachu'nun kolları ise Skriniar'ın yüzüne geliyor.

          VAR bu pozisyona müdahale etmese, 'Faul vardı neden müdahale etmedin' derdik."

        • 7

          TORREIRA'NIN GÖRDÜĞÜ SARI KART

          Galatasaray - Alanyaspor maçında Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kart

          TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Muleka'nın sol ayağı yerde, Torreira ise tabanıyla beraber bileğe bastı. Bu geleneksel olarak ayağa basma. Bu sarı kart ve serbest vuruş. Hakem Yasin Kol doğru karar verdi."

        • 8

          ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI KARTI

          Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün VAR uyarısıyla gördüğü kırmızı kart

          TFF VAR Direktörü Joao Capela: "UEFA ve FIFA için oyuncunun fiziksel bütünlüğünün korunması çok önemli. Futbolda şiddet eylemine müsaade edilmez. Kanıt ve olgusallık var. Ayağıyla beraber ekstra bir hareket yaparak rakibinin yüzüne vurdu Orkun. Bunu biz vahşice, şiddetli hareket olarak ele alıyoruz. Bu çok açık bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir pozisyon. İki ayağını alıp döndürüyor ve yüze vuruyor. Yoğunluğu, hareketi görüyoruz, ekstra bir hareket. Bu normal bir hareket değil. İnsan orada böyle bir hareket yapmaz. Bu açık."

        • 9

          DURAN'IN GÖRDÜĞÜ SARI KART

          Göztepe - Fenerbahçe maçında Jhon Duran'ın gördüğü sarı kart...

          TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Burada ekstra bir hareket var. Rakibin yüzüne dirsek attı Duran. Ekstra dirsek hareketini çok açık bir şekilde görüyoruz. Hakemin sarı kartı doğru değil, kırmızı kart incelemesi, müdahalesi yapması lazımdı VAR'ın. Kılavuzlara göre VAR'ın müdahale etmesi lazımdı."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa