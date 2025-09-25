Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinden Washington'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanacak. Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konular ele alınacak.

ABD Başkanı Trump'ın programında yer alan bilgiye göre, Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSİ 18.00 civarı Beyaz Saray'da karşılayacak. İki liderin 15 dakikalık kameralar önündeki görüşmesi basına açık olacak. Erdoğan ve Trump daha sonra baş başa ve heyetlerle birlikte görüşecek ve öğlen yemeğine katılacak.

TRUMP: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. 25'inde onu görmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'ı en son 2019 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminde ziyaret etmişti.