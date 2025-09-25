Özer Çak yazdı: Orta yok, şut yok, hırs yok!

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Avrupa Ligi’ndeki ilk maçına soru işaretiyle çıktı. 11'ler açıklandığında herkes aynı şeyi düşündü... Fenerbahçe üçlü mü, dörtlü mü oynayacak? Çünkü Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, Semedo ve Brown aynı anda 11’deydi. İtalyan teknik adam maç önü röportajında net konuştu ve “Dörtlü oynayacağız” dedi. Tedesco bu maça öyle bir 11'le başladı ki kazanırsa dahi, kaybederse kumar olacaktı.

Maçın hikayesi de bu riskin üzerine yazıldı. 21. dakikada bir karambolde geriye düşen Fenerbahçe, 25’te Szymanski’yle dengeyi yakaladı. Ancak ilk yarı, yine son dönemden alışık olduğumuz bir tabloyu önümüze koydu. Topa sahip olan ama oyuna sahip olamayan bir Fenerbahçe.... Pasla kaleye yaklaşma çabası üretime dönmedi; ritim varmış gibi görünen ama diş göstermeyen, izleyeni içine çekmeyen bir 45 dakika oynandı.

İkinci devre başlar başlamaz gelen gol, defanstaki konsantrasyon eksikliklerini bir kez daha yüzeye çıkardı. Skor dezavantajıyla birlikte Sarı-Lacivertliler oyunun tek iyi tarafı olan “kontrollü topu" da terk edip inisiyatifi rakibe bıraktı. 90+5’te yenen gol ise gecenin özetiydi. Maçın 21. dakikasında görülen dalgınlığın kopyası, son pozisyonda da kendini gösterdi. Sonuç: 3-1’lik yenilgi ve Tedesco’nun Fenerbahçe başında çıktığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet. Fenerbahçe elbette maç kaybedebilir ama asıl rahatsız eden kimliği kaybedip mücadeleden bu kadar uzak kalmasıydı. Dinamo Zagreb 61 ikili mücadele kazanırken Fenerbahçe yalnızca 30’da kalıyorsa, mesele sadece formasyon değildir. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından denilen bu takım uzatmalar dahil toplamda 96 dakikada 1 tane isabetli orta bulamıyorsa bu bir veri değil bir alarmdır. 18 milyon euro’luk Nene, 22.5 milyon euro’luk Kerem Aktürkoğlu, gol umudu Youssef En-Nesyri ve Marco Asensio’nun kaleyi yoklayan tek bir şutu olmadan maçı bitirmesi bu takımda bir şeylerin acilen değişmesi gerektiğini gösteriyor.