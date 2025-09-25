Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!

Rize'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sel afetinden hasar gören alabalık tesisinin havuzunda, su hareketliliği heyelanla kesilince oksijen seviyesi azalan binlerce alabalığın, 3 gün yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre su akışının yeniden sağlanması ile balçık kaplı havuzda temiz suya atlayarak ulaşmaya çalışan balıkların, hayatta kalma çabası kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan yollar ulaşıma kapandı, köprüler yıkıldı, dere kenarındaki bungalovlar selde sürüklendi. Kentte metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışılırken, afetten en fazla etkilenen yerlerden biri de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası oldu.

REKLAM

BİNLERCE BALIKTAN BİRÇOĞU ÖLDÜ

Yayla yolunun kapanmasıyla turistlerin helikopterle güvenli alana tahliye edildiği Ayder'de yer alan alabalık tesisine ait havuzda; su hareketliliği heyelan kaynaklı kesilince oksijen seviyesi azalan binlerce alabalığın 3 gün boyunca yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Sel sularının sürüklediği çamur ve balçıkla kaplanan havuzda binlerce balıktan birçoğu öldü. Su akışının yeniden sağlanması ile havuzda temiz suya atlayarak ulaşmaya çalışan balıkların, hayatta kalma çabası da Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıdı. Görüntülerde; balıkların sürekli zıplayarak havuz üzerinden akan temiz suya yöneldiği anlar yer aldı.

"BALIKLAR 3 GÜNDÜR OKSİJENSİZ KALDILAR" Tesis işletmecisi Şahin Şahin, balıkların da yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Balıklar 3 gündür oksijensiz kaldılar. Havuzlara ancak su verebildik. Balıklar da yaşam mücadelesi veriyor. Muhtemel çoğunun hayata dönmeyeceğini düşünüyoruz. Şu anda oksijen için atlıyor ve hareket ediyorlar; hayata dönmeleri çok zor. Allah bizleri daha kötü afetlerden korusun" diye konuştu.