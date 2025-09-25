Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Domenico Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 00:37 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçının ardından konuştu.

        • 2

          "DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ"

          "Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik."

        • 3

          "HALA EKSİKLERİMİZ VAR"

          "Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu."

        • 4

          ÇAĞLAR VE SEMEDO

          "Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları maç içerisinde çok farklıydı. Mağlubiyetin sebebi bu oyuncuların farklı yerlerde oynaması mıydı, yoksa takım içerisindeki başka eksikler miydi?"

          Domenico Tedesco: "Aslında bu oyuncular iyi performans gösterdiler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok."

        • 5

          BASIN TOPLANTISI

          "Öncelikle nereden geldiğimize bakmak gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Mağlup olmak canımızı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz. Sadece sonuca bakmıyoruz. Birçok konuda bir ileri adım attık. Bugün geçmiş maçlara göre topu daha fazla tuttuk, çok kontratak yemedik, daha az top kaybı yaptık, baskı şiddeti de iyiydik. Hem Marco hem Nelson çok iyi top tutmamızı sağladılar. Bugün problem farklıydı, golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. 3. goldeki şutları engellemeliyiz. Bu benim için temel unsur. İkili mücadeleleri ve ikinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama yeterli değil. Çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz, ikinci topları kazanamıyoruz. Benim için sorun bu."

        • 6

          "BUNU SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

          "Avrupa'daki hedefiniz nedir?"

          - Domenico Tedesco: "Bunu söylemek için çok erken. Önümüzde daha çok maç var. Bu ilk maç son değil, her şey ortada ama gelişmemiz gerekiyor."

        • 7

          TAKIMIN PROBLEMİ NEDİR?

          "Takımın problemi nedir?"

          - Domenico Tedesco: "Çok fazla ikili mücadeleleri kaybediyoruz. Gücümüz ve hızımız yeterli değil. Sizler de görüyorsunuz. Benim için bu durum zor. Adım adım gelişmeliyiz. Bugünkü maçta en azından bazı konularda ileri adım attık. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil, çok zor. Ceza sahası içinde adam kaçırıyoruz, ortaları ve şutları engelleyemiyoruz. Bunlar zaten takımda olması gereken şeyler. Bunları konuşacak, çalışacak vaktimiz yok. Bunları zaten oyuncular yapmalı. Şutta arkamızı dönmemeliyiz. Bu temel bir şey!"

        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Habertürk Anasayfa