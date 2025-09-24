Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade ederken, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

        Giriş: 24.09.2025 - 18:31 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:58
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.

        Görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme yaptı.

        Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti."

