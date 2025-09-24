2018'de başlayan Fenerbahçe Başkanlığı görevi sona eren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un kulübe verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı görüldü. Görev süresi boyunca kulübün finansal borcunu azaltıp varlıkların 12.5 milyar liraya çıkaran Koç, Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2025 tarihli 9 aylık bilançosuna göre kulübe 413 milyon TL borç verdi. Kulübün 31 Mayıs 2025 tarihli bilançosunda ise borcun 50 milyon 12 bin liraya indiği görülüyor. Böylece Koç'un iki bilanço dönemi arasında borç olarak verdiği yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı anlaşılıyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

NİSANDAKİ HİSSE SATIŞINA YAKIN TUTAR

Diğer yandan kulübün nisan ayında yaptığı yüzde 4.8'lik hisse satışının da aynı dönemlere denk gelmesi ve bu satıştan elde edilen yaklaşık 553 milyon liranın bu rakama yakın olması dikkat çekti. Fenerbahçe nisan ayında şirketin sermayesinin yüzde 4.8'ine denk gelen 12 milyon B grubu hisseyi 46.10 lira fiyattan özel emirle yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını açıklamıştı.

BANKA BORCUNU AZALTTI

Ali Koç, 2018'de 612 milyon Euro toplam borç ile aldığı kulübü 486 milyon Euro borçlu devretti. Koç faiz ödenen banka borcunu bu dönemde 347 milyon Euro'dan 82 milyon Euro'ya indirirken ticari borçlar ise 34 milyon dolardan 141 milyon Euro'ya yükseldi. Koç döneminde kulübün toplam varlıkları 12.5 milyar lira toplam borçları 13,8 milyar liraya hasılatı 8.5 milyar liraya tırmandı. Kulüp geçen yılı 3.5 milyar lira faaliyet zararı ve 753 milyon lira dönem zararı ile kapattı.