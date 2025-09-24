İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!

Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.

GETİRDİĞİ KAYNAR SUYU AMİRİNE DÖKTÜ

AA ve İHA'daki habere göre işten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.