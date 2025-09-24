Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan E.A. isminde kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. O anları ise saniye saniye kameraya kaydetti. E.A., 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2025 - 10:47 Güncelleme: 24.09.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.

        GETİRDİĞİ KAYNAR SUYU AMİRİNE DÖKTÜ

        AA ve İHA'daki habere göre işten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.

        REKLAM

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Tartışmanın ardından E.A, ardından ofisten ayrıldı. Kadının, 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' sözleri olay anını çektiği kameraya da yansıdı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

        Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa