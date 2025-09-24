Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev: Seval Öz Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu | Dış Haberler

        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev: Seval Öz Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu

        ABD Başkanı Trump, sağlık denetleme kurumunda görev verdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'den sonra, kardeşi Seval Öz'e yeni bir görev verdi. Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı statüsünde görevine başladı. Öznur Karslı Çetiner'in haberi...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 24.09.2025 - 14:12 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık denetleme kurumunda görev verdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'den sonra, Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine dahil oldu. Google’ın sürücünüz araç projesini geliştiren Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı statüsünde görevine başladı.

        Google'ın sürücüsüz araç projesini geliştiren isim olan Seval Öz, Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu önemli görev öncesinde Ağustos ayında Senato karşısına çıkan Seval Öz, Kongre'nin oylaması sonucu Trump’ın Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu.

        REKLAM

        Uzun yıllar Google'ın sürücüsüz araç projesinin başında olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından mart ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı için aday gösterilen Seval Öz, otonom araç teknolojisi uzmanı Seval Öz’ün adaylığı, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’ne sunulmuştu. Öz, senato'dan onay almak için bir sunum gerçekleştirmişti.

        TRAFİK KAZALARINI TEKNOLOJİ İLE ÖNLEYECEK

        Projelerini anlatmak için ABD Senatosu'nda söz alan Seval Öz, “Ulaştırma alanında geleceği şekillendirmek için büyük şans. İnsanların hayatlarını kurtarma görevinin önemine inanıyorum. Her yıl binlerce insan trafik kazasında hayatını kaybediyor. Biz binlerce Amerikalının hayatını kurtarma teknolojisine sahibiz. Bunu neden yapmayalım ki?” diye konuştu.

        ABD’DE YENİ NESİL ULAŞIMIN BAŞINDA OLACAK

        Sunumunda yeni nesil ulaşıma da dikkat çeken Seval Öz, “Ulusal bir çerçevede ve ulaştırma teknolojilerini kullanarak beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni nesil ulaşımın vaadi daha iyi sürücüler yetiştirmekle ilgili olacak" dedi.

        Konyalı kalp doktoru Prof. Dr. Mustafa Öz'ün ikinci çocuğu olan Seval Öz, Silikon Vadisi’nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamış ve sürücüsüz aracı tanıtmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa