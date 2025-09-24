Habertürk
        Asfalt serimi sırasında cinayet! | Son dakika haberleri

        Asfalt serimi sırasında cinayet!

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye personeli olan iki kişinin, asfalt serimi sırasındaki kavgası dehşetle sonuçlandı. Olayda mesai arkadaşının bıçakladığı Uğur Şeker, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 09:58 Güncelleme: 24.09.2025 - 09:58
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde asfalt serimi sırasında çıkan kavgada mesai arkadaşının bıçakladığı Uğur Şeker (46), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Sandıklı ilçesi Kırkpınar mevkisinde dün asfalt serimi yapıldığı sırada Sandıklı Belediyesi çalışanlarından S.K. ile Uğur Şeker arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Uğur Şeker
        Uğur Şeker

        MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile S.K., Uğur Şeker'i bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Şeker, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

        Şeker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından S.K. gözaltına alındı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
