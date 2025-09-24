ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada iklim politikaları, göç, enerji gibi pek çok konuya değindi.

Trump, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının "işe yaramadığını" ve fosil yakıtlardan daha pahalı olduğunu iddia etti. Ayrıca BM'nin iklim değişikliğinin sonuçlarına dair öngörülerinin yanlış olduğunu söyledi.

ABD'yi bir "aldatmaca" olarak nitelendirdiği Paris Anlaşması'ndan çektiğini, çünkü ABD'nin adil biçimde muamele görmediğini söyledi ve "Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzun yıllar faydalandı, ama artık bu sona erdi" dedi.

Amerikan basınındaki CNN International, ABC News gibi medya kuruluşları Trump'ın konuşmasındaki iddiaların doğrusunu yazdı.

ÇEVRE VE ENERJİ

Küresel ısınma ve iklim değişikliği: Trump, iklim değişikliğini "dünyaya yapılmış en büyük aldatmaca" olarak nitelendirdi ve "küresel ısınma sahtekarlığı" ifadesini kullandı. Ancak küresel ısınma bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.

NASA'ya göre: "'İklim değişikliği', küresel ısınmayı da kapsar ancak gezegenimizde yaşanan daha geniş değişim yelpazesini ifade eder. Buna deniz seviyelerinin yükselmesi, dağ buzullarının küçülmesi, Grönland, Antarktika ve Arktik'te buz erimesinin hızlanması ve bazı dönemlerindeki kaymalar dahildir.”

2023'teki BM İklim Değişikliği Paneli'nin raporunda ise, "İnsan faaliyetleri, özellikle sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya kesin olarak neden olmuştur" ifadesi yer aldı. Çin ve rüzgar enerjisi: Trump, Çin'in rüzgar türbinlerinin en büyük üreticisi olduğunu ancak ülkede "çok az rüzgar çiftliği" bulunduğunu iddia etti. ABD basını bunun da yanlış olduğunu yazdı. Çin, rüzgar enerjisi üretiminde dünya lideri konumunda ve devasa kara ve deniz rüzgar çiftliklerine sahip. REKLAM Paris İklim Anlaşması: Trump, ABD'yi her iki başkanlık döneminde de anlaşmadan çektiği Paris İklim Anlaşması'na ilişkin de konuştu. Trump, "ABD 1 trilyon dolar ödeyecekti" dedi, ABD basını ise bunun doğru olmadığını yazdı. Biden'ın hedefi yıllık 11,4 milyar dolardı, Kongre bu rakamın bile altında bir bütçe onayladı. Çin'in 2030'a kadar "ödemek zorunda olmadığı" iddiasının da yanlış olduğu ifade edildi; anlaşma tüm ülkeler için 2016'da yürürlüğe girdi, sadece hedef tarihlerini ülkeler kendileri belirledi. ABD Başkanı Trump konuşmasında, "Avrupa'da her yıl 175 bin kişi, iklimi durdurma bahanesiyle pahalı enerji nedeniyle klima kullanamadığından sıcaktan ölüyor." iddiasında bulundu.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre Avrupa klima kullanımında geri kalsa da bunun nedenleri karmaşık. Eski binaların çoğu ısıyı içeride tutacak şekilde inşa edildi, bu da yazları daha zor hale getiriyor. Yüksek maliyetler ve gelir eşitsizlikleri de rol oynuyor. Ancak Avrupa, 1980'lerden bu yana küresel ortalamanın iki katı hızda ısınıyor. 2024, küresel olarak en sıcak yıl olurken Avrupa, ikinci en yüksek aşırı sıcaklık stresini yaşadı. Klima ihtiyacının yeni ve artan bir sorun olduğu ifade edildi. GÖÇ Biden ve göçmenler: Trump, "Sadece bir yıl önce milyonlarca insan akın ediyordu, beceriksiz Biden yönetimi boyunca toplamda 25 milyon" dedi. ABD basını ise verilere bakıldığında, Aralık 2024'e kadar Biden yönetiminde toplam göçmen girişimlerinin 11 milyonun altında olduğunu yazdı. ANKET SONUÇLARI Trump'ın anket sonuçları: ABD Başkanı, "Bu sabah şimdiye kadarki en yüksek anket sonuçlarıma sahip olduğumu görmekten çok gurur duydum. Bunun bir kısmı sınırda yaptıklarımız sayesinde, bir kısmı da ekonomide yaptıklarımız nedeniyle" dedi.

Ancak ABD basını kamuya açık anketlerde Trump'ın onay seviyesinin yüksek olmadığını, hatta aksine yılın başına kıyasla oldukça düşmüş durumda olduğunu ifade etti. New York Times'ın anketine göre Trump'ın Salı günü itibarıyla onay oranı yüzde 43, yılın başında bu oran yüzde 52 idi.