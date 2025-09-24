Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti

        Başakşehir'de bir firmanın Moldova uyruklu çalışanı Nicolai Palamarcıuc'un, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını görenler iş yeri sahibine haber verdi. Dükkana gelen iş yeri sahibinin akrabaları, Nicolai Palamarcıuc'u dükkanın üst katına çıkardı. Dükkandan gelen sesler üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla adrese gelen polis ekipleri, Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlanmış halde darbedildiğini görerek olaya müdahale etti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarcıuc hayatını kaybetti. Dükkandaki 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 00:32 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:32
        DHA'nın haberine göre; olay saat 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir dükkanda çalışan Moldova uyruklu Nicolai Palamarcıuc'un, firmaya ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını gören diğer çalışanlar durumu iş yeri sahibine haber verdi.

        Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi. Moldova uyruklu Nicolai Palamarcıuc'un, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek dükkana giren polis ekipleri, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan Palamarcıuc'un ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile Nicolai Palamarcıuc'un başında beklediğini gördü. Duruma müdahale eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

        Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Nicolai Palamarcıuc, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Palamarcıuc'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

