        Son dakika: Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında | Dış Haberler

        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Filistin'in sorumluluğunun herkesin omuzlarında olduğunu söyleyen Guterres, "Bunu hissederek hareket edilmeli" dedi. Hamas'a rehineleri serbest bırakma çağrısında bulunan Guterres, İsrail'e de saldırılarını durdurma çağrısı yaptı; "Gazze'de sistematik bir yok ediş var" dedi. Guterres, "BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri çöküyor" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 16:11 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:30
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramının damga vurduğu BM Genel Kurulu'nda konuştu.

        Guterres, "Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Bunu hissederek hareket edilmeli. Burası ideolojik bir tartışmanın zemini değil" dedi.

        "BM ilkeleri kuşatma altında"

        Çok önemli kararlar alınması çağrısında bulunan Guterres'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "Savaşın ne kadar barbar bir noktaya ilerlediğini görüyoruz. Buna izin vermememiz gerekiyor. Duruşumuz net olmalıdır. Uluslararası hukuka saygı duyacağız. Ortak bir duruş geliştirmeliyiz.

        Savaşa, şiddete karşı olmak ortak duruş olmalı. İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor.

        Bizi biz yapan prensiplerin arkasında olmalıyız. Gazze'de olanlara bakın. İdeallerimizi hayata geçirmeli ve tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız.

        Ukrayna'ya bakalım. ABD ve müttefikleri barış için daha çok çabalamak zorunda.

        "Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim"

        Hiçbir şey 7 Ekim'deki Hamas terörünü meşrulaştıramaz. Ama İsrail'in Filistinlilere yaşattıklarını da meşrulaştırılamaz.

        Hemen rehineler serbest bırakılmalı. İsrail de hemen sivillere olan saldırılarını bitirmeli. Artık bu katliama, insanların bu şekilde öldürülmesine son verilmeli.

        Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu. Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim. Orada sistematik bir şekilde yapılan bir yok ediş var.

        Herkese, dünyanın her yerindekilere fırsat eşitliği tanımamız gerekiyor. İnsan hakları, siyasi, ekonomi; insan ayırt etmeden herkes için eşit olmalı."

