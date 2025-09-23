BMGK'daki konferansa birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı damga vurdu

Dünya, yaklaşık iki yıldır İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarına tanıklık ederken, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu öncesinde ve sırasında birçok ülke Filistin'e destek olmak için Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin heyetine vize vermemesi sebebiyle konferansa video yoluyla katıldı

MACRON'DAN TARİHİ AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin'i tanıdığını duyurdu.

Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi. Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı.

FRANSA'NIN KARARI NEDEN ÖNEMLİ? Fransa, Avrupa'nın en büyük Yahudi nüfusuna ve Batı Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip. Fransa, "Filistin Devleti'ni" tanıyan ilk G-7 ülkesi ve ilk BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülke oldu. AB'nin diğer büyük gücü Almanya, tanıma işleminin ancak İsrail ile iki devletli çözüm üzerine yapılan barış müzakerelerinin sonunda gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor.

"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

LÜKSEMBURG: FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ RESMEN TANIYORUZ Aynı konferansta konuşan Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır." dedi. AB ÜLKELERİNDE SON DURUM? Son aylarda Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısı arttı. "Filistin topraklarını uzun süredir devlet olarak tanıyan" AB ülkeleri; Bulgaristan, Çekya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'ydı. Bu ülkeler Filistin'i AB üyesi olmadan önce tanıdılar. Mevcut Çek hükümeti ise iki devletli çözümü desteklemekle birlikte tanıma konusunda farklı bir yaklaşım içinde. AB üyesiyken "Filistin devletini" tanıyan ilk ülke ise 2014'te bu adımı atan İsveç olmuştu. İspanya ve İrlanda'nın, AB üyesi olmayan Norveç'le koordine bir hamleyle, 28 Mayıs 2024'te "Filistin devletini" tanımaları bazı dengelerin değişeceğinin ilk sinyaliydi. Bu üç ülkeyi 4 Haziran 2024'te Slovenya izledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, ülkesinin BM toplantısında "Filistin devletini" tanıyacağını açıklamış, dün akşam yaptığı açıklamada da Fransa'nın resmen Filstin'i tanıdığını duyurdu. Macron'un açıklamaları AB'den gelen en dikkat çekici çıkıştı. Bunun nedeni Fransa'nın AB'nin ikinci büyük ülkesi olmasıyla sınırlı değil. Fransa, "Filistin devletini" tanıyan ilk G-7 ülkesi ve ilk BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülke oldu. BM Genel Kurulu'nda, "Filistin topraklarını devlet olarak tanıması" kabul eden diğer ülkeler ise Malta, Belçika, Lüksemburg oldu. Portekiz de Pazar günü yaptığı açıklamada Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurmuştu. MALTA Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını gururla teyit ettiğini söyledi. Başbakan Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi. BELÇİKA DA FİLİSTİN'İ TANIDIĞINI AÇIKLADI Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Belçika'nın her zaman iki devletli çözümü savunduğunu ve New York Bildirgesi'nin imzacıları arasına katılarak bu kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirten De Wever, ülkesinin bu duruşu Gazze'ye gönderdiği insani yardımlarla da gösterdiğini söyledi.

De Wever, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) da dahil olmak üzere bir dizi İsrailli bakanın, Filistin Devleti'nin asla var olmayacağı yönündeki son açıklamaları, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkını ve ihtiyacını yeniden teyit etmek için ilave bir nedendir. Bu nedenle Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor." ifadelerini kullandı. MONAKO Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu dile getiren 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi. 24 SAATTE 4 ÜLKE TANIMIŞTI BM zirvesinin başlamasından bir gün önce Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.