Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu: "Senin yüzünden yollar kapandığı için sokakta bekliyorum" | Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklamasından birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı.

22 Eylül akşamı, New York'ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıklayan Macron, oldukça alışılmadık bir an yaşadı. Brut'un TikTok hesabında paylaşılan bir videoda, Fransız liderin Trump'ın başkanlık konvoyu nedeniyle New York sokaklarında ilerleyemediği görüldü.

"SENİN YÜZÜNDEN YOLLAR KAPANDIĞI İÇİN SOKAKTA BEKLİYORUM"

Macron'un arabayla yoluna devam etmesi mümkün olmadığı için aracından çıktığının görüldüğü videoda, polis memuru Macron'a şöyle diyor: "Üzgünüm Sayın Başkan, şu anda her şey kapalı". Polis bunun ardından konvoyun yaklaştığını işaret ediyor.

Bunun üzerine Macron da Trump'ı arayarak şakayla karışık "Tahmin et ne oldu, senin yüzünden yollar kapandığı için sokakta bekliyorum" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 30 DAKİKA YÜRÜDÜ

Daha sonra Macron, New York sokaklarında yaklaşık 30 dakika yürüdü. Bu yürüyüş sırasında birçok kişi Macron'u durdurarak fotoğraf çektirmek istedi. Hatta yoldan geçenlerden biri Fransız Cumhurbaşkanı'nın alnından öptü. Macron ise esprili bir şekilde "Bir öpücük kimseye zarar vermez" diyerek karşılık verdi.