Opel ve Citroen'in en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu - Otomobil Haberleri

Türkiye'de satış ve pazarlama faaliyetleri artık Tofaş bünyesinde devam eden Stellantis cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in iki markası Türkiye'de kaydettiği satışlar ile dünyadaki sıralamayı değiştirdi.

Önceki hafta Münih'te düzenlenen Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği IAA Mobility 2025'te bir araya geldiğimiz Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Alman otomobil üreticisi Opel'in satışlarında Türkiye'nin basamak atladığını bildirdi.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu

Yantaç'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye geçtiğimiz Ağustos ayında İngiltere'yi geçerek Almanya'dan sonra dünyada en çok Opel logolu otomobilin satıldığı ülke oldu.

Öyle ki, Ağustos ayında Almanya'da 10 bin 942 adet binek araç satan Opel, aynı dönemde Turkiye'de 3 bin 973 adet, Birleşik Krallık'ta ise 2 bin 721 adet otomobil satışına imza attı.

Hafif ticari araçlar ile birlikte ise, Ağustos ayında Almanya'da 12 bin 793 adet araç satışına imza atan Opel, Türkiye'de 6 bin 44 adet, Birleşik Krallık'ta da 4 bin 317 adet araç sattı.

Türkiye, 2024 yılında Almanya ve İngiltere'nin ardından Opel'in dünyadaki en büyük üçüncü pazarı olarak dikkat çekmişti.

CITROEN'İN DE EN BÜYÜK İKİNCİ PAZARI TÜRKİYE Opel cephesindeki bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden, Stellantis bünyesindeki Fransız markalardan Citroen'den de benzer bir haber geldi. Citroën Marka Direktörü Bora Duran, yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin Citroën’in en güçlü 3’üncü pazarı haline geldiğini söyledi. Türkiye, yılın ilk 8 ayında Citroen dünyasında Fransa ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada yer alırken, Ağustos ayında ise Fransa’nın ardından en fazla Citroën satışı yapılan ikinci ülke konumuna ulaştı. Bora Duran, Citroën’in dünya genelindeki satışlarının yüzde 9’unun Türkiye’de yapıldığını bildirdi. Duran, "Gerek satış gerekse satış sonrası hizmetler konusunda maksimum kullanıcı memnuniyeti prensibiyle çalışıyoruz. Yenilenen ürün gamımız da performansımızı sürekli artırma konusunda bize büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu. REKLAM TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLADILAR Tofaş ve Stellantis arasında varılan anlaşma kapsamında 'K0' adı verilen 1 tonluk ticari araçlar bir süredir Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretiliyor. Tarafların geçtiğimiz günlerde imzaladığı yeni anlaşma kapsamında ise Tofaş fabrikasında 'K9' adı verilen hafif ticari araç modelleri de üretilecek.

Böylece, hem Opel'in hem de Citroen'in iki farklı hafif ticari araç karoseri Türkiye'de üretilmiş olacak. STELLANTIS YÖNETİMİNDEN BURSA'YA ZİYARET Tofaş, hafif ticari araç üretim anlaşmasının imzalanmasının ardından, önceki hafta Stellantis'in üst yönetimini Bursa fabrikasında ağırladı. Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO'su Antonio Filosa, Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO'su Samir Cherfan Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nı ziyaret etti. Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret Doblo yeniden Bursa'da üretilecek Ziyarette konuşan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Stellantis Türkiye ve Tofaş'ın entegrasyonuyla başlayan yeni dönem, Türkiye'nin stratejik rolüne olan güvenimizin güçlü bir göstergesidir" açıklamasında bulundu. Stellantis CEO'su Antonio Filosa da, "Stellantis olarak, Tofaş'a inanıyor ve gelecekte yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.