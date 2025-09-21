Habertürk
    Takipde Kalın!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü | Dış Haberler

        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü

        Hollanda'nın Lahey kentinde aşırı sağcı bir grubun hükümetin sığınmacı politikasının sıkılaştırılması talebiyle dün düzenlediği protesto çatışmalara dönüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 09:47 Güncelleme: 21.09.2025 - 09:47
          Malieveld Meydanı’nda başlayan gösteride eylemciler, parlamentoya giden A12 otoyolunu kapatarak polise taş ve şişe attı, bir polis aracını ateşe verdi.

          Polis ile eylemciler arasında çatışmaların yaşandığı gösteride, eylemciler polislere saldırdı.

          Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen’ın gösteriyi iptal etmesi üzerine eylemciler, şehir merkezine yürüdü.

          Eylemciler, Demokratlar 66 (D66) Partisi’nin binasına saldırarak camlarını kırdı ve bir çöp konteynerini ateşe verdi.

          Geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Lahey’de yaşanan olayları “utanç verici” olarak nitelendirdi.

          Schoof, “Eylemcilerin polis memurlarına saldırması, polis araçlarına ve D66 binasına zarar vermesi kabul edilemez. Gösteri için her zaman yer vardır, ama şiddet için asla.” paylaşımında bulundu.

          Yerel medyada çıkan haberlerde ise, polisin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.

          Haberde, iki foto muhabirin eylemciler tarafından darp edildiği aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

