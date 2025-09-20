Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberler: Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!

        Diyarbakır'da, çarşaflı 3 kadın, kuyumcunun vitrine altınları dizdiği sırada dikkatini dağıtarak, yaklaşık 2.5 kilogram altın çaldı. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 15:08 Güncelleme: 20.09.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da olay, sabah saatlerinde, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen çarşaflı 3 kadın, kuyumcunun dikkatini dağıtıp yaklaşık 2.5 kilogram altın çaldı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'daki habere göre iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şüpheliler, Silvan kara yolu ve Seyrantepe-Hilvan güzergahlarında oluşturulan uygulama noktalarında yakalanıp gözaltına alındı.

        REKLAM

        "VİTRİNİ DİZERKEN GERÇEKLEŞMİŞ"

        Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, şüphelilerin 2 saatte yakalandığını ancak çalınan altınlara henüz ulaşılmadığını ifade ederek, "Olay, saat 08.00 civarında, esnafımız vitrini dizerken gerçekleşmiş. Çarşaf giyimli kadın şahısların dikkat dağıtması sonucu kutuda bulunan yaklaşık 2.5 kilogram altın ürün çalınmıştır.

        "2 SAATTE YAKALANDILAR"

        Olayın odamıza intikaliyle birlikte emniyet birimlerimiz hızlıca bilgilendirilmiş ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği büyük bir titizlikle harekete geçmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu, şehrimize dışarıdan geldikleri belirlenen, 6 kişilik organize hırsızlık çetesi, olayın üzerinden yalnızca 2 saat gibi kısa bir süre sonra şehrin çıkış noktalarında yapılan başarılı operasyonlarla yakalanmıştır. Çalınan ürünlerin akıbetiyle ilgili detaylı çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Habertürk Anasayfa