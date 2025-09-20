Habertürk
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!

        Muğla Köyceğiz ve Milas ile Antalya'nın Alanya ilçelerinde orman yangınlarına müdahale ediliyor. Muğla'da, şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi. Alanya'da ise Şıhlar Mahallesi boşaltıldı. İşte orman yangınlarında son durum...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.09.2025 - 08:14 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:43
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Muğla’da, önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6’sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınları ile mücadele gece boyunca karadan devam ediyor.

        218 EV BOŞALTILDI, 582 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Yüzlerce personel ve araçla alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yangın söndürme ekipleri karadan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

        Gecenin karanlığında alevlerin içindeki cansiperane mücadele ile yangının kontrol alınması için çaba sarf ediliyor. Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi.

        "ALEVLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerimizde ve Milas Kıyıkışlacık mahallemizde meydana gelen ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden orman yangınları ile mücadelede ilk 24 saati geride bıraktık.

        Ormanın Kahramanları yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden cansiperane şekilde aralıksız yangınla mücadele etmektedir. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 Arazöz ve Su Tankeri, 24 Araç, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 2 Uçak, 3 Helikopter olmak üzere 5 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale etmiştir" dedi.

        ALANYA'DA YANGIN DEVAM EDİYOR

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

        BİR MAHALLE BOŞALTILDI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

        RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER BÜYÜDÜ

        Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

        "BİRÇOK BAHÇE ZARAR GÖRDÜ"

        Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi. Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

        #orman yangını
        Yazı Boyutu
