Habertürk
        Haberler Gündem Düğünde, karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı - En Son Haberler

        Düğünde, karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı

        Müzik mekanlarında görmeye alıştığımız şiddet bu kez Hatay'da meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde düğün salonunda sahneye çıkan şarkıcı Esin Solist, 'Karşımda şarkı söyleyeceksin, ben de halay çekeceğim' diyerek üzerine yürüyüp, boynundan tutan şüpheliden davetlilerin müdahalesiyle kurtuldu. Solist, "Teklifini kabul etmeyince saldırdı. 'Buraya kadarmış' diye düşündüm. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 18:42 Güncelleme: 20.09.2025 - 18:49
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki düğünde, davetliler arasında şarkı söyleme ve halay çekme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma arbedeye dönünce, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sahnede şarkı söyleyen Esin Solist’e saldırdı. Kurtulmaya çalışan Solist’i boynundan tutan şüpheli, diğer davetliler ve görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        'SUSMAYACAĞIM'

        Şikayetçi olan Esin Solist, saldırganın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirterek, "Şarkı söylerken davetlilerden biri gelip, bana, 'Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğim. Yoksa burayı taratırım' dedi. Teklifini kabul etmeyince üzerime saldırdı. Saldırı anında, 'Buraya kadarmış' diye düşündüm. Davetliler ve görevli arkadaşlar beni saldırganın elinden güçlükle aldı" dedi.

        Solist, açıklamasında ayrıca, "Gündüz bir ofiste çalışıyorum, akşamları da şarkı söyleyerek iki çocuğuma bakıyorum. Böyle bir olayın yaşanmaması, hiç olmaması gerekir. Hem kadınlar hem erkekler açısından utanç verici bir durumdu. Hiç kimsenin, gelinin ve damadın hayatlarında bir kez yaşayacakları bu özel günü bozma hakkı yok. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikayetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim, ne de korkacağım" diye konuştu

        #Hatay halay saldırısı
        #Esin Solist
        #haberler
