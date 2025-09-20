Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu

Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, check-in ve biniş sistemlerini sağlayan firmanın saldırıya uğradığı belirtildi. Uçuş operasyonlarında ciddi aksamalar yaşanırken yolcular yalnızca manuel olarak işlemlerini yapabildi. Havalimanı yetkilileri, yolcuları uçuşlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına erken gelmeleri konusunda uyardı.

BERLİN'DE DE SİSTEMLER KESİLDİ

Almanya'nın Berlin-Brandenburg Havalimanı da aynı saldırıdan etkilendiğini duyurdu. Yolcu işlemleri sistemlerinin bağlantısı kesildi ve havalimanı, uzun bekleme süreleri ile gecikmelerin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. "Havalimanı doğrudan hedef alınmadı, ancak sistem sağlayıcısı saldırıya uğradı" denildi.

DİĞER AVRUPA HAVALİMANLARI DA RİSK ALTINDA

Aynı hizmet sağlayıcısının birçok Avrupa havalimanında kullanıldığına dikkat çekilerek, başka havalimanlarının da etkilenmiş olabileceği vurgulandı. Londra Heathrow Havalimanı, birçok havayolunun check-in ve biniş sistemlerini sağlayan üçüncü taraf bir firmanın "teknik bir sorun" yaşadığını belirterek, gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi.

Almanya'nın Frankfurt ve Hamburg havalimanlarının ise herhangi bir sorun yaşamadığı, operasyonların normal seyrettiği belirtildi.