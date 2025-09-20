Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.294,48 %2,23
        DOLAR 41,3840 %0,23
        EURO 48,6411 %-0,26
        GRAM ALTIN 4.903,41 %1,35
        FAİZ 39,76 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 57,33 %3,22
        BITCOIN 115.903,00 %0,45
        GBP/TRY 55,7760 %-0,55
        EUR/USD 1,1746 %-0,36
        BRENT 66,68 %-1,13
        ÇEYREK ALTIN 8.017,07 %1,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu

        Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan havalimanlarındaki uçuşlar, check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle aksıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 13:24 Güncelleme: 20.09.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, check-in ve biniş sistemlerini sağlayan firmanın saldırıya uğradığı belirtildi. Uçuş operasyonlarında ciddi aksamalar yaşanırken yolcular yalnızca manuel olarak işlemlerini yapabildi. Havalimanı yetkilileri, yolcuları uçuşlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına erken gelmeleri konusunda uyardı.

        BERLİN'DE DE SİSTEMLER KESİLDİ

        Almanya'nın Berlin-Brandenburg Havalimanı da aynı saldırıdan etkilendiğini duyurdu. Yolcu işlemleri sistemlerinin bağlantısı kesildi ve havalimanı, uzun bekleme süreleri ile gecikmelerin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. "Havalimanı doğrudan hedef alınmadı, ancak sistem sağlayıcısı saldırıya uğradı" denildi.

        DİĞER AVRUPA HAVALİMANLARI DA RİSK ALTINDA

        Aynı hizmet sağlayıcısının birçok Avrupa havalimanında kullanıldığına dikkat çekilerek, başka havalimanlarının da etkilenmiş olabileceği vurgulandı. Londra Heathrow Havalimanı, birçok havayolunun check-in ve biniş sistemlerini sağlayan üçüncü taraf bir firmanın "teknik bir sorun" yaşadığını belirterek, gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi.

        Almanya'nın Frankfurt ve Hamburg havalimanlarının ise herhangi bir sorun yaşamadığı, operasyonların normal seyrettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Habertürk Anasayfa