        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan | SON DAKİKA HABER

        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan! Vali Baydaş'tan önemli uyarı!

        Şiddetli sağanak Rize'nin ilçelerinde ve Artvin Borçka'da sel ile heyelana neden oldu. Rize'de metrekareye en az 150 kg yağış düşerken 15 aile tedbir amaçlı tahliye edildi. Ardeşen'de köprü çöktü, birçok karayolunda asfalt yerinden söküldü. Rize Valisi Selim Baydaş, "Yer yer 150-175 kilogram yağış aldık; bazı yerlerde 200 kilogram yağış oldu" dedi. Baydaş, yağışın yarın öğleden sonraya kadar süreceğini söyledi

        Giriş: 20.09.2025 - 10:07 Güncelleme: 20.09.2025 - 12:23
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Rize'de, sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

        KÖPRÜ ÇÖKTÜ YOL YARILDI

        Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        ARDEŞEN'DE EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR

        AA'da yer alan habere göre Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

        Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

        VALİ BAYDAŞ: METREKAREYE 150 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Rize'nin birçok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü.

        Öğle saatlerinde ise Rize Valisi Selim Baydaş, "Yer yer 150-175 kilogram yağış aldık; bazı yerlerde 200 kilogram yağış oldu" dedi. Baydaş, yağışın yarın akşam saatlerine kadar süreceğini söyledi.

        "EN BÜYÜK TESELLİ CAN KAYBI OLMAMASI"

        İHA'daki habere göre Fındıklı ilçesindeki derelerin kritik seviyeye ulaştığı kaydedildi.

        Vali Baydaş, "En büyük tesellimiz, mutluluğumuz bir can kaybı yaşamamış olmamız. Yaralılarımız var. Allah sağlık sıhhat versin. Can kaybı olmadığı sürece fiziki hasar ve tahribatın tamamı devletimizin imkanları ile düzeltilecektir" diye konuştu.

        Derenin taşma riskine karşı 15 aile tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilirken, Fındıklı Öğretmenevi ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

        ARTVİN BORÇKA'DA HEYELAN

        Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış da sel ve heyelanlara yol açarken, Macahel yolu ulaşıma kapandı, Karagöl'de su seviyesi yükselerek sosyal tesislerin su altında kalmasına neden oldu.

