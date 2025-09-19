"Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.
Donald Trump açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan ötürü memnuniyet duyuyorum." dedi.
Görüşmenin Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini duyuran Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticari ve askeri anlaşmalar üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Çalışma yürütülen konular arasında, büyük ölçekli Boeing uçak satışı, F-16 anlaşması ve F-35 müzakerelerinin devamı da yer alırken, ABD Başkanı F-35 görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını beklediklerine dikkat çekti.
ABD Başkanı açıklamasının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade ederken, görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi.