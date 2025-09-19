Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda 3 saat arayla çıkan iki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yaylakonak mahallesinde saat 21.00 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına müdahale edilirken saat 00.40 sıralarında Şıhlar mahallesinde farklı bir noktada ikinci bir yangın daha başladı.

Şıhlar mahallesinde türbe çevresinde bulunan yaklaşık 20 ev tahliye edilirken alevler sebebiyle bölgeden çıkamayan 7 kişi araç girmeyen bölgeden motosikletlerle tahliye edildi. Dumandan etkilenen Mehmet T. isimli yaşlı vatandaş olay yerindeki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, yangına başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Alanya Akseki, Finike, ,Manavgat, Gazipaşa itfaiye birimleri ile Seydişehir itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiğini, jandarmaya ait TOMA'ların de söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Şahin, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki orman yangını sayısının 2 günde 25'i geçtiğini belirtti. Fotoğraf: AA Aksu'daki yangının kritik bir noktada çıktığını kaydeden Şahin, "Aksu ve Serik sınırında. Yangının hemen karşısında golf otelleri var. Turizm için önemli bir lokasyonda. Ekipler hızla müdahale ettiler. Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Alan dardı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı. Otel, dumandan rahatsızlık olmasın diye tahliye edildi. Otelimizde konaklama söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Fotoğraf: AA Şahin, yangınların insan hareketlerinden çıktığını vurgulayarak, "Rüzgarın fazla olduğu bu dönemde dikkatli olalım. Vatandaşların seralardaki tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetlere asla girmemeleri gerekiyor. Bir izmarit büyük felakete yol açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu. Kumköy Mahallesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de çıkan orman yangınında alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken tedbir amacıyla 58 ev ev boşaltıldı, 173 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı. Fotoğraf: AA İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü. Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 173 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Alevlere 5 uçak, 3 helikopter ile havadan, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale sürüyor. MİLAS'DA MÜDAHALE Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı. Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel gün boyu yangına müdahalede bulundu. Güneşin batmasıyla hava araçları görevlerini tamamladı.

Çok sayıda orman ekibi, dağlık alana yayılan yangını söndürmek için gece çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor. 8 AYRI NOKTADA YANGIN Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Köyceğiz Yangın Yönetim Merkezi’nde basın mensuplarına bilgi veren Vali Akbıyık, gece saatlerinde il genelinde 8 ayrı noktada yangın çıktığını belirterek, "Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük'teki yangınlara hızlı şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas Akkovanlı, Milas Kıyıkışlacık ve Köyceğiz Akköprü yangınlarıyla gece boyunca cansiperane mücadele ettiler" dedi. Vali Akbıyık, yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin, "Milas Akkovanlı yangınına 30 arazöz ve su tankeri, 25 araç, 8 iş makinesi ve 180 personel ile karadan, 4 helikopter ile havadan; Milas Kıyıkışlacık yangınına 19 arazöz, 17 araç, 6 iş makinesi ve 125 personel ile karadan, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan; Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere 22 hava aracı ile havadan müdahale devam ediyor" diye konuştu.

5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA Köyceğiz ilçesinde yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını ve 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Vali Akbıyık, "765 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre 1 ev ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Afet Merkezimiz, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Vali Yardımcımız Murat Sarı başkanlığında göreve başlamış olup, çevre illerden araç ve personel takviyesi yapılmıştır. Ayrıca bugün için Köyceğiz ve Milas'ta 5 okulda eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi. "RÜZGARIN HAFİFLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ" Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesinin ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığını belirterek, "Sahada bulunan 56 arazözümüze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden 32 arazöz yönlendirdik. Toplamda 88 arazözümüz sahada. Bunun yanında diğer kamu kuruluşlarına ve belediyelere ait araçlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Arazinin sarp ve engebeli olması kara ekiplerinin hareketini kısıtlıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren hafifleyeceğini öngörüyoruz, böylece daha etkili bir müdahale yapılabilecek" diye konuştu. Karacabey, Antalya'nın Alanya ilçesinde de yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.