        Haberler Gündem Güncel Muğla'da ve Antalya'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde; Antalya'nın Aksu ve Alanya ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 21:47 Güncelleme: 19.09.2025 - 01:54
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangın kontrol altına alındı. Dursunbey'de çıkan yangın kontrol altına alındı. Havanın kararması dolayısı havadan müdahale edilemeyen yangına Balıkesir itfaiyesi ve orman ekipleri müdahale etti. Gece karanlığında, zorlu şartlarla yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE MÜDAHALE

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

        ALANYA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE

        Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın noktadaki alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

        Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu yangın bölgesinde elektrikler de tedbir amacıyla kesildi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

        AKSU'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alana yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Konak Mahallesi'nde ormanlık alana yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.

        Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AA muhabirine, yangının Konak Mahallesi'nde çıktığını, Macun ve Çalkaya Mahallelerine sıçradığını söyledi.

        Otluk ve kamışlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ettiğini dile getiren Yıldırım, "Üç mahallede çıkan yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok, bir ev zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Gündüz de evde otururken alevleri fark ettiklerini söyledi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaya başladıklarını anlatan Gündüz, mahalle sakinlerinin de ekiplere destek verdiğini kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

