Alperen Şengün için yorum yağdı

Kariyerini NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile birliktelik yaşıyor.

Alperen Şengün'ün ailesiyle Hannah Cherry'nin ailesi her fırsatta bir araya gelerek çocuklarının mutluluğunu paylaşıyor. Cherry ailesiyle Şengün ailesi, çocuklarıyla birlikte tatile de çıkarak birlikte daha fazla zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

Bütün bunların sonucunda Alperen Şengün ile Hannah Cherry'nin nikâh masasına oturması, çok uzak görünmüyor.

Alperen Şengün, bir maçtan sonra müstakbel kayınbabası George Cherry ile birbirlerine böyle sarıldı.

Alperen Şengün'ün hiçbir maçını kaçırmayan müstakbel kayınvalidesi Cindy Cherry ile bir maç sonrasında çekilen fotoğrafa; "Herkes böyle damat ister" merkezli binlerce yorum yapıldı.

