Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 26 Eylül 2024'ten sonra haber alınamayan Pelin Karaca'nın (21) ailesi polise başvurmuş, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ali Uysal gözaltına alınmıştı.

REKLAM advertisement1

"CESEDİ ORMANA BIRAKTIM" DEMİŞTİ AA'daki habere göre Uysal, ifadesinde Karaca'nın cesedini 7 Ekim'de Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmiş, şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cesedi bulunmuştu. Uysal, tutuklanmıştı.

"KAZA SONUCU YAŞANDI" DEDİ Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ali Uysal (38) ile taraf avukatları ve maktul Pelin Karaca'nın ailesi katıldı. Son kez savunması alınan sanık Ali Uysal, Karaca'nın ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

"FREN BOŞALDI ARACIN ALTINDA KALDI" Uysal, kız arkadaşı olduğunu savunduğu Karaca ile ormanlık alanda tartıştıklarını, bu sırada eğimli yolda park halinde bulunan otomobilin freninin boşalması sonucu Karaca'nın aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini iddia etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ Sanık, Karaca'nın öldüğünü anlayınca korkuya kapıldığını, bu nedenle cesedi Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alana götürüp gömdüğünü anlattı. Mahkeme heyeti, Uysal'a tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

"O GÜN YÜZÜ GÖRMESİN" Baba Nuh Karaca, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Kızımın kanı yerde kalmadı. O, gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası acımıza bir nebze teselli oldu." dedi. Kızının fotoğrafını öpen ve gözyaşı döken anne Bihal Karaca da evladına verdiği adalet sözünü tuttuğunu dile getirerek, "Pelin'im, ben sana verdiğim sözü tuttum. Kanını yerde bırakmadım. Devletimiz gereken cezayı verdi, Allah razı olsun. Artık kızımın mezarına gidip müjdeyi vereceğim" diye konuştu.