        Haberler Gündem Hava Durumu İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! Hafta sonu için iyi haber...

        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu sıcaklıkların yeniden artacağını, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerine çıkacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:17
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak sebebiyle sarı uyarı verildiği bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

        ÖĞLEDEN SONRA BU KENTLERE DİKKAT

        Öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

        DOĞU KARADENİZ'E SAĞANAK UYARISI

        Akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

        SEL BASKININA DİKKAT

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        AA'daki habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

        CUMARTESİ DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

        Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

        SICAKLIK NORMALİN 3-6 DERECE ÜZERİNE ÇIKIYOR

        Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.

        ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAFTA SONU YAĞIŞ YOK

        Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti.

        Macit, İzmir'de ise yarın 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

        #hava durumu
        Yazı Boyutu
