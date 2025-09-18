Sivas'ta olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı’nda meydana geldi. Park halindeki otomobilde çakmak gazı nedeniyle patlama oldu.

PATLAMADA 3 GENÇ YARALANDI

DHA'daki habere göre patlama sırasında araçta bulunan Emre Üzen (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y. (16) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.