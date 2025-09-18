Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
Sivas'ta, park halindeki otomobilde çakmak gazı kaynaklı yaşanan patlamada yaralanan üç gençten 17 yaşındaki Emre Üzen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Üzen'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. İki arkadaşının tedavisinin sürdüğü öğrenildi
Sivas'ta olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı’nda meydana geldi. Park halindeki otomobilde çakmak gazı nedeniyle patlama oldu.
PATLAMADA 3 GENÇ YARALANDI
DHA'daki habere göre patlama sırasında araçta bulunan Emre Üzen (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y. (16) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Emre Üzen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Üzen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Ayyıldız Camii'nde öğle namazının ardından Emre Üzen için cenaze namazı kılındı.
İKİ GENCİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Cenazeye Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Üzen'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından Emre Üzen, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi. E.Ü. ve M.T.Y.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.