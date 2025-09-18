Son dakika: Trump ve Starmer'dan ortak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birleşik Krallık ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Starmer'la görüşen Trump'ın açıklamaları ve Starmer'ın açıklamaları Filistin, Rusya-Ukrayna ve ikili ilişkiler üzerine yoğunlaştı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Alaska Zirvesi bir 'hata' değildi. Ama Putin'e artık güvenmiyorum. Yakın bir zamanda geri adım atacak.

İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik. Azerbaycan-Ermenistan konusunda da barışı getirmiştim.

Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız. Hamas'ın elindeki rehinelerin hemen bırakılmasını istiyorum. Yarın değil, şimdi. Filistin devletinin tanınması konusunda ise Birleşik Krallık'la hemfikir değiliz. Netanyahu'ya baskı yapacağım ama önce rehinelerin bırakılması gerekiyor. Rüzgar enerjisi pahalı bir şaka, bir felaket. Tiktok bana seçim kazandırdı. Çin lideriyle Tiktok'u konuşmuştum, bir daha görüşeceğiz. Tiktok'la ilgileniyoruz." "Filistin'i tanımak, barış adımı bağlamında değerlendirilmeli" Birleşik Krallık Başbakanı Starmer da şu ifadeleri kullandı: "Trump'la Ukrayna'nın savunmasına vereceğimiz desteği artırmanın yollarını konuştuk. Bugün savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna'yı nasıl daha fazla destekleyebileceğimizi ve Putin'in kalıcı bir barış anlaşmasına varması için üzerindeki baskıyı nasıl kararlı bir şekilde arttırabileceğimizi ele aldık. Barış ve yol haritası konusunda kesinlikle hemfikiriz. Putin'e Trump'ın daha fazla baskı yapması gerekiyor. Trump ne zaman baskı yapsa karşılığını alıyor.

İsrail-Filistin meselesini de ele aldık. Filistin'i tanıma adımı, barış planı çerçevesinde görülmeli. Filistin'i tanıma zamanlamamızın Trump'ın ziyaretiyle bir bağlantısı yok. Yasa dışı göç önemli bir problem. Bu konuda iade anlaşmasının işlemesi önemli. Göçmen sorununu çözmemiz gerek. İfade özgürlüğü Birleşik Krallık'ın kurucu değerlerinden biridir ve biz bunu şiddetle koruyoruz ve her zaman da koruyacağız.