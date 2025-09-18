Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Nvidia’nın hamlesi Intel’i yükseltti AMD çakıldı! - NVIDIA ve Intel’den dev iş birliği sonrası AMD hisseleri düşüşte - Teknoloji Haberleri

        NVIDIA ve Intel’den dev iş birliği sonrası AMD hisseleri düşüşte

        Nvidia ve Intel, yapay zeka altyapısı ile kişisel bilgisayar pazarında devrim yaratacak bir stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. Nvidia'nın Intel'e 5 milyar dolarlık hisse yatırımı ve ortak çip geliştirme planları, yarı iletken sektöründe büyük yankı uyandırırken. Intel hisseleri borsa açılış öncesi işlemlerde yüzde 30'un üzerinde yükselirken, AMD hisseleri yüzde 5 düşüşle sarsıldı. Bu iş birliği, yapay zeka çip pazarındaki rekabeti kızıştırırken, AMD üzerindeki baskıyı artırıyor.

        Giriş: 18.09.2025 - 15:20 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:22
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Yarı iletken sektörünün iki devi Nvidia ve Intel, yapay zeka altyapısı ve kişisel bilgisayarlar için çığır açan bir işbirliği duyurdu. Nvidia’nın Intel’e 5 milyar dolarlık hisse yatırımı ve ortak çip geliştirme planları, sektörde büyük bir dalgalanma yarattı. Perşembe sabahı Intel hisseleri açılış öncesi işlemlerde %30’dan fazla değer kazanırken, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri %5 geriledi. Bu ortaklık, AMD’nin CPU ve GPU pazarlarındaki konumunu tehdit ederken, yapay zeka çip pazarında rekabeti yeni bir boyuta taşıyor.

        NVIDIA VE INTEL’DEN STRATEJİK ORTAKLIK

        Nvidia ve Intel, yapay zeka altyapısı ve kişisel bilgisayarlar için yenilikçi ürünler geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. Anlaşma kapsamında Intel, Nvidia’nın NVLink teknolojisini kullanarak özel x86 CPU’lar üretecek. Ayrıca, kişisel bilgisayar pazarı için Nvidia RTX GPU çipletlerini entegre eden x86 sistem çipleri geliştirilecek. Bu ürünler, veri merkezlerinden tüketici segmentine kadar AMD’nin ürünleriyle doğrudan rekabete girecek.

        NVIDIA’NIN 5 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIMI

        Nvidia, hisse başına 23,28 dolar fiyatla Intel’in hisselerine 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu hamle, Nvidia’yı Intel’in en büyük hissedarlarından biri yaparak yaklaşık %4’lük bir pay sağlayacak. Yatırımın duyurulmasıyla Intel hisseleri, borsa açılışı öncesi %30,32 artışla 32,45 dolara fırladı. Nvidia hisseleri de %3’ün üzerinde değer kazandı.

        AMD’YE REKABET BASKISI

        AMD, hem CPU hem de GPU pazarlarında güçlü bir rakip olarak öne çıkmıştı. Ancak Nvidia ve Intel’in bu yeni ittifakı, AMD’nin pazar payını ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle yapay zeka çip pazarında hızlı bir büyüme kaydeden AMD, iki dev rakibinin birleşmesiyle zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Analistler, AMD’nin bu yeni dinamikler karşısında stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

        INTEL’İN YENİDEN YÜKSELİŞİ VE ABD DESTEĞİ

        Intel, yeni CEO Lip-Bu Tan liderliğinde toparlanma sürecinde önemli adımlar atıyor. Şirket, geçtiğimiz ay ABD hükümetinden %10 hisse alımıyla 5,7 milyar dolarlık bir yatırım almıştı. Nvidia’nın desteğiyle birleşen bu finansal güç, Intel’in çip üretiminde yeniden yükselişe geçmesini sağlayabilir. Ancak Intel’in dökümhane (foundry) iş kolu, Nvidia gibi büyük müşterileri çekemezse uzun vadede zorlanabilir.

        SEKTÖRDEKİ DALGALANMALAR

        Nvidia’nın Intel ile ortaklığı, yalnızca AMD’yi değil, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gibi diğer oyuncuları da etkiliyor. TSMC, Nvidia’nın amiral gemisi işlemcilerini üretiyor ve bu işbirliği, Nvidia’nın üretimini gelecekte Intel’e kaydırma olasılığını gündeme getiriyor. TSMC’nin ABD’de listelenen hisseleri %2 düşüş yaşadı.

        Nvidia ve Intel arasındaki bu dev işbirliği, yarı iletken sektöründe dengeleri değiştiriyor. AMD, yapay zeka ve çip pazarındaki lider konumunu korumak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda. Intel ise Nvidia’nın yatırımı ve ABD hükümetinin desteğiyle yeniden güçlenirken, sektördeki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışacağı öngörülüyor.

