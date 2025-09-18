İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli ve 2025/63 sayılı kararına karşı Şahin Kurt tarafından yapılan başvuru, İl Seçim Kurulu tarafından incelendi. İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanlarının verdiği kararların kesin olduğuna dikkat çekerek, “itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

"YETKİ İLÇE SEÇİM KURULUNDA"

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun hükümlerine atıf yapılarak, kongre ve seçim süreçlerinde usule uygun işlemlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde yürütüldüğü belirtildi. İlçe seçim kurulu başkanının verdiği kararların kesin nitelik taşıdığı, bu nedenle İl Seçim Kurulu’nun inceleme yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Başkan Hakim Sevim Özcan Kalkan ile üyeler Sevda Arıkboğa Usta ve Cengiz Aydıner’in imzasıyla 17 Eylül 2025 tarihinde oybirliğiyle alınan kararda, başvurunun reddedildiği ve karar örneğinin itirazcı Şahin Kurt’a tebliğ edilmesine hükmedildi.

GÖZLER YSK'DA

İtirazcının kararı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıması bekleniyor. YSK’nın da benzer bir değerlendirme yapması halinde, CHP’nin hafta sonu yapılması planlanan olağanüstü kurultayının önünde herhangi bir engel kalmayacak. Böylece sürece son noktayı YSK koyacak.